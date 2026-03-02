Нефтяной рынок уже отреагировал на начало боевых действий повышением цен.

С момента вступления в должность президент США Дональд Трамп пытался сохранить спокойствие на мировом нефтяном рынке, но война в Иране может свести на нет эти усилия. Как пишет Politico, политические риски военных ударов по Ирану подогрели цены на нефть, которые в воскресенье подскочили более чем на 10 процентов.

Рыночные аналитики и геополитические консультанты предупреждают, что цены могут оставаться высокими, пока в Персидском заливе будут продолжаться военные действия. Издание пишет, что это "быстро отразится на ценах на бензин на заправках".

"Рост цен на нефть происходит на фоне политической реальности, когда республиканцы считают, что демократы являются партией, которая больше всего стремится к снижению цен на энергоносители", – говорится в статье.

Авторы отметили, что в ситуационной комнате, из которой Трамп наблюдал за началом военных действий в Иране, присутствовал министр энергетики США Крис Райт, бывший руководитель нефтяной компании. Однако, как пишут журналисты, администрация Трампа "отвергает риски резкого роста цен на нефть".

"Быстрое прекращение военных действий оправдало бы эту уверенность", - добавили авторы. В статье процитировали старшего аналитика Eurasia Group Грегори Брю, который отметил, что цены на газ уже выросли за последние недели, поскольку возрастала вероятность конфликта с Ираном. Он сказал, что ожидает лишь "кратковременного" роста, если конфликт завершится в течение нескольких недель.

Но риск дальнейшего разжигания нефтяных рынков является "вполне реальным". Среди причин препятствования судоходству в Ормузском проливе, а также риск нападения иранских сил на нефтяные месторождения.

В то же время рынок нефти – это тот вопрос, который всегда тщательно планируют в администрации президента США. К тому же американские самолеты "до сих пор не атаковали нефтяные платформы или трубопроводы Ирана", а удары по военно-морскому флоту Ирана должны помешать ему размещать мины в Ормузском проливе, заявил один из бывших советников Белого дома Ричард Голдберг. Он также сказал, что администрация может использовать санкционные лицензии, чтобы "по сути бесплатно захватить иранские плавучие хранилища".

По словам бывшего чиновника по национальной безопасности и энергетике Лендона Деренца, в краткосрочной перспективе мировые запасы сырой нефти, включая потенциально Стратегический нефтяной резерв США, смогут компенсировать любые значительные сбои. К тому же американские нефтяные компании могут увеличить добычу в течение шести-девяти месяцев, особенно если их будут стимулировать высокие цены.

Авторы добавили, что Трамп имеет резерв для корректировки роста цен на нефть. В первую очередь благодаря тому, что США, благодаря буму внутренней добычи нефти с середины 2000-х годов, стали основным экспортером нефти. Бывший чиновник Государственного департамента Дэвид Голдвин предположил, что администрация Трампа, вероятно, учла, насколько сейчас перенасыщен рынок, и что "определенный уровень замещения улучшит цены".

Влияние войны в Иране на рынок нефти

Напомним, что отраслевые эксперты не исключают панику среди нефтяных трейдеров из-за ожидания затяжной войны с Ираном. Среди факторов риска – вероятность хаоса в странах Персидского залива, включая удары по нефтяным месторождениям. Также неопределенности добавляет возможность блокирования Ираном Ормузского пролива, по которому проходит пятая часть мирового экспорта нефти.

Уже 2 марта цены на нефть выросли больше всего за последние четыре года. В частности, стоимость нефти марки Brent выросла почти на 10%, до 79,97 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила почти на 9%, до 73 долларов за баррель.

