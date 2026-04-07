Израиль уничтожил базу вертолетов Ми-17 возле Тегерана (видео)

Израиль нанес новые удары по территории Ирана, уничтожив парк военных вертолетов вблизи столицы. Целью стали объекты Корпуса стражей Исламской революции, пишет Defence blog.
Атаки были осуществлены по двум авиационным объектам в районе Тегерана. Армия обороны Израиля обнародовала видео, на котором видно уничтожение вертолетов серии Ми-17 на вертодроме Фатх в Карадже.
По словам авиационного аналитика Бабака Тагваи, под удар попали машины типа Ми-17В-5 и Ми-171Е, которые используются для транспортировки войск и логистики.
Атака была осуществлена с помощью высокоточной крылатой ракеты Delilah, разработанной компанией Israel Aerospace Industries. Это оружие способно долго находиться над целью перед ударом и точно поражать объекты даже в сложных условиях.
На обнародованном видео видно, как удары уничтожают вертолеты прямо на земле. Часть техники, по предварительным данным, могла находиться на ремонте или уже быть выведенной из эксплуатации. Впрочем, даже в таком состоянии ее полное уничтожение делает невозможным дальнейшее восстановление или использование запчастей.
Вертодром в Карадже расположен к западу от столицы и обслуживает авиационные подразделения КВИР. Кроме того, удары также были нанесены по району Мехрабад – ключевому авиационному узлу города.
Аналитики считают, что это была скоординированная операция, направленная сразу на несколько объектов, а не единичный удар.
Вертолеты типа Ми-17 играют важную роль в мобильности иранских войск. Их потеря может существенно ослабить возможности быстрого переброса сил и логистики.
Как сообщал УНИАН, в Иране обостряется политическая неопределенность. Новый верховный лидер Моджтаба Хаменеи находится в тяжелом состоянии и не может выполнять функции руководства страной.
В конце марта стало известно, что Моджтаба Хаменеи согласился провести переговоры с США. При этом отмечается, что Израиль не будет вовлечен в переговоры и вообще узнал о том, что о них договариваются, случайно.