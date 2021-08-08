Новым послом назначен Михаэль Бродский.

В Украину прибыл новый посол Израиля Михаэль Бродский.

Об этом сообщает посольство Израиля в Украине в Facebook.

"Сегодня дипломаты посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаэля Бродского. Дипломаты поделились настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество!" - говорится в сообщении.

Новый посол Израиля в Украине

Как сообщал УНИАН, Бродский заменил на этой должности Джоэля Леона, который работал послом Израиля в Украине последние три года.

В конце июня правительство Израиля назначило нового посла в Украине.

49-летний Бродский родился в Санкт-Петербурге, около 30 лет назад иммигрировал в Израиль.

В начале своей дипломатической карьеры около 5 лет работал пресс-атташе посольства Израиля в Москве, а через несколько лет - директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

Также Бродский был послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане.

Автор: Тамара Отовская