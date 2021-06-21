Михаил Бродский заменит Джоэля Леона, который работает послом Израиля в Украине последние три года.

Правительство Израиля назначило нового посла в Украине.

Михаил Бродский, который был послом Израиля в Казахстане и послом-нерезидентом в Кыргызстане, в ближайшие недели приступит к работе в качестве посла Израиля в Украине, сообщает издание Breslev News.

Бродский заменит на этой должности Джоэля Леона, который работает послом Израиля в Украине последние три года.

49-летний Бродский родился в Санкт-Петербурге, около 30 лет назад иммигрировал в Израиль.

Читайте такжеМИД Украины ответил Израилю на заявление о " чествовании убийц евреев"В начале своей дипломатической карьеры около 5 лет работал пресс-атташе Посольства Израиля в Москве, а через несколько лет - директором по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

13 июня в Израиле сменилось правительство, новым премьер-министром стал Нафтали Беннет.

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Автор: Виктория Токарева