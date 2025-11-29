В пересчёте на деньги это примерно 1,2 триллиона долларов сэкономленных годовых зарплат, говорят в MIT.

Исследователи MIT и Национальной лаборатории Оук-Ридж создали симулятор американского рынка труда под названием Iceberg Index. По их рассчётам, 11,7% работников в США уже могут быть заменены ИИ, что равняется примерно 1,2 триллионам долларов затрат на зарплаты.

Как сообщает CNBC, Iceberg Index - это "цифровой двойник" всей рабочей силы США. Модель хранит данные о 151 миллионе американских работников, их навыках, выполняемых задачах и месте работы.

Система сопоставляет это с 32 тысячами навыков и 900 профессиями, проверяя, какие из них способны выполнять нынешние ИИ-инструменты. Благодаря этому исследователи могут прогнозировать последствия автоматизации до того, как она произойдёт в реальности.

Массовые увольнения в IT, которые в этом году превысили 100 тысяч человек, оказались лишь началом. Под угрозой сейчас находятся сотрудники в сфере HR, логистики, финансов, административные роли и большая часть рутинных офисных задач. Как говорят учёные, нейросети в первую очередь заменят офисных сотрудников, а не рабочие профессии.

Iceberg Index создан не только для научных исследований, его уже на практике используют власти Теннесси, Северной Каролины и Юты. Они предоставили свои данные для построения модели и применяют её для оценки последствий различных решений. Инструмент позволяет увидеть, как конкретная политика повлияет на занятость, структуру экономики и региональный ВВП ещё до того, как государство начнёт тратить на неё бюджет.

По словам представителей Северной Каролины, модель показывает ситуацию на уровне отдельных районов, позволяя понять, какие навыки там преобладают и насколько они уязвимы к автоматизации.

Ранее в МВФ заявили, что ИИ угрожает более чем половине рабочих мест. Искусственный интеллект развивается настолько быстро, что может вызвать настоящее "цунами" на рынке труда.

