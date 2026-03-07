'Какой глупый вопрос': Трамп разозлился из-за вопроса о том, что РФ помогает Ирану разведданными

Президент США резко оборвал вопрос о возможной передаче Россией разведданных Ирану и заявил, что это "глупый вопрос", поскольку мероприятие было посвящено другой теме.

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать информацию о том, что Россия может передавать Ирану разведывательные данные для ударов по американским военным объектам.

Инцидент произошел во время круглого стола в Белом доме, посвященного вопросам университетского спорта. В конце мероприятия Трамп согласился ответить на несколько вопросов журналистов и предоставил слово корреспонденту Fox News Питеру Дуси.

Журналист начал задавать вопросы о сообщениях СМИ, в частности The Washington Post и Fox News, в которых говорилось о возможной передаче Россией разведданных Ирану для атак на американские позиции на Ближнем Востоке. Однако президент перебил его, не дослушав до конца.

Трамп пошутил, что такая тема является "легкой проблемой" по сравнению с обсуждением университетского спорта, которое происходило во время мероприятия. Впоследствии он резко раскритиковал вопрос журналиста:

"Я очень уважаю вас. Вы всегда были очень добры ко мне. Но какой глупый вопрос вы задали сейчас. Мы говорим о чем-то другом".

Через несколько минут президент снова обратился к Дуси и предложил задать другой вопрос, но когда журналист уточнил, может ли он касаться темы вне университетского спорта, Трамп ответил отказом.

Что предшествовало

Ранее The Washington Post сообщало, что Россия передает Ирану информацию о целях для ударов по американским войскам на Ближнем Востоке.

В то же время глава Пентагона Пит Хэгсет заявил, что его не беспокоит информация о возможной передаче таких разведданных.

В Белом доме прокомментировали это сообщение. Отвечая на вопрос журналиста, обсуждал ли президент Трамп этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным, пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что подобные темы должен комментировать сам глава государства.

