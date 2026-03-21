США рассматривают возможность сворачивания военной операции против Ирана, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп объявил, что США рассматривают возможность "сворачивания масштабных военных усилий" против Ирана.

"Мы очень близки к достижению наших целей, поскольку рассматриваем возможность сворачивания наших масштабных военных усилий на Ближнем Востоке в отношении террористического режима Ирана", - написал он а Truth Social.

По его словам, США после устранения угрозы со стороны Ирана не намерены охранять и контролировать Ормузский пролив.

В то же время Трамп подчеркнул, что в случае соответствующего запроса Соединённые Штаты готовы помочь другим странам в обеспечении безопасности в проливе.

"Ормузский пролив должен охраняться и контролироваться, при необходимости, другими странами, которые его используют - Соединённые Штаты этого не делают! Если нас попросят, мы поможем этим странам в их усилиях по обеспечению безопасности в Ормузском проливе, но это не должно быть необходимо после того, как угроза со стороны Ирана будет устранена", - написал президент.

Трамп перечислил цели США в операции против Ирана, которые уже близки к достижению:

Полное уничтожение ракетного потенциала Ирана, пусковых установок и всего, что с ними связано;

Разрушение оборонно-промышленной базы Ирана;

Ликвидация их военно-морских и военно-воздушных сил, включая системы противовоздушной обороны;

Недопущение того, чтобы Иран даже приблизился к обладанию ядерным потенциалом, и постоянная готовность США быстро и мощно реагировать на такую ситуацию, если она возникнет;

Обеспечение защиты на высшем уровне союзников на Ближнем Востоке, включая Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Объединённые Арабские Эмираты, Бахрейн, Кувейт и других.

Ранее СМИ писали, что администрация Трампа рассматривает планы по оккупации или блокаде иранского острова Харк, чтобы заставить Иран вновь открыть Ормузский пролив.

Как отметил американский чиновник, такая операция потребует дополнительных войск. Три различных подразделения морской пехоты уже направляются в регион. В то же время Белый дом и Пентагон рассматривают возможность в ближайшее время направить еще больше войск.

