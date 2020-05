Горящий факел посреди города: в ОАЭ горит 48-этажный небоскреб (фото, видео)

Горящие куски обшивки и обломки засыпают окрестные улицы.

В третьем по величине городе Объединённых Арабских Эмиратов Шардже загорелся 48-этажный небоскреб. Пламя охватило почти всё здание, информации о пострадавших пока нет.

Горящие куски обшивки и обломки засыпают окрестные улицы. Видео горящего здания очевидцы публикуют в Twitter.

Пожарные машины и машины скорой помощи работают на месте происшествия. Арендаторов горящего здания и, по крайней мере, пять соседних зданий эвакуировали.

Большое количество автомобилей, которые были припаркованы под небоскребом повреждены из-за обломков, падающих с высотного здания.

Fire breaks out in Sharjah building



Video by Abhishek Sen Gupta/Khaleej Times pic.twitter.com/aEyzjbihPh — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Sharjah fire: According to eye witnesses, the blaze erupted in a building next to Taj Bangalore restaurant.

Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/s8XEiZCIgc — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

Sharjah fire: Fire engines and ambulances rushed to the scene and were working to put out the blaze.



Video by Shihab/Khaleej Times pic.twitter.com/tlxjZe8rJM — Khaleej Times (@khaleejtimes) May 5, 2020

