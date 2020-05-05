Во Львове произошел взрыв в многоэтажке, есть пострадавший (видео)

По предварительным выводам экспертов, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газом.

Вчера, 4 мая, поздно вечером в одном из многоэтажных домов на улице Скрипника во Львове произошел взрыв, после чего начался пожар.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Как отмечается, в результате взрыва травмирован 39-летний житель квартиры, в которой произошел взрыв. С ожогами он был госпитализирован. Других пострадавших в результате происшествия нет. Из подъезда дома было эвакуировано около 80 человек.

По факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК Украины.

Предварительно установлено, что причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газом. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.