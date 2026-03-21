По словам венгерских политиков, попытки Украины вступить в Евросоюз неминуемо спровоцируют Третью мировую войну.

Если "Турецкий поток" подвергнется атаке на турецкой территории, это будет расценено как нападение на страну НАТО, заявил министр, возглавляющий офис премьер-министра Гергей Гуйяш. И добавил, что у них не может быть иллюзий относительно того, что Украина якобы готова "в любой момент рискнуть европейской энергетической безопасностью, и сделает это даже с помощью военных средств".

В рамках чрезвычайного правительственного брифинга министр иностранных дел и внешней торговли Петер Сийярто тоже прокомментировал ситуацию, заявив, что членство Украины в ЕС принесет всей Европе не мир, а войну.

"Пламя войны захлестнет весь континент, и поскольку большинство стран ЕС одновременно являются членами НАТО, НАТО также вступит в столкновение с Россией, а это будет означать Третью мировую войну. В мирном соглашении членству Украины в ЕС делать нечего", - отметил он.

И добавил, что в ближайшие недели украинцы будут всеми силами атаковать трубопровод "Турецкий поток", критически важный для газоснабжения Венгрии, но гарантией является то, что каждая страна, через которую проходит трубопровод, серьезно относится к этому вопросу, готовится и защищает инфраструктуру.

Только недавно Сийярто заявлял, что Украина якобы организовала атаку на компрессорную станцию ​​газопровода "Турецкий поток" с использованием 22 беспилотников.

Ранее УНИАН сообщал, что спецслужбы РФ хотели инсценировать "покушение" на Орбана, чтобы повысить его рейтинг. Среди озвученных угроз для Венгрии в последнее время – возможное прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" и якобы риски со стороны Украины.

Кроме того, мы также рассказывали, что Зеленский жестко "проехался" по Орбану на глазах у Мерца. "Зеленский сыграл жестче, чем мы ожидали", возможно, полагая, что "он может переждать", заявил один из правительственных чиновников. Если Орбан выиграет выборы в следующем месяце, "возможно, расчет [Зеленского] в том, что после он сменит тон".

