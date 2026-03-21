Спецслужбы РФ хотели инсценировать 'покушение' на Орбана, чтобы повысить его рейтинг, – WP

Кремль якобы готовил провокацию, чтобы повлиять на выборы в Венгрии, но пока не реализовал эту идею.

Служба внешней разведки РФ (СВР) рассматривала сценарий инсценировки покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы повлиять на результаты парламентских выборов. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные европейской разведки.

По информации журналистов, российские оперативники обеспокоились резким снижением поддержки Орбана накануне выборов. Во внутреннем отчете, который получили европейские спецслужбы, предлагается реализовать сценарий, который должен был "фундаментально изменить всю парадигму избирательной кампании".

"Такой инцидент сместит восприятие кампании из рациональной сферы социально-экономических вопросов в эмоциональную", – говорится в документе.

Речь идет о фокусе на темах безопасности, стабильности и защиты политической системы.

Реализации не было

На данный момент никаких реальных нападений на Орбана не зафиксировано. В то же время сам факт существования подобного плана, по оценкам журналистов, свидетельствует о высокой заинтересованности Москвы в результатах выборов в Венгрии.

Пресс-секретарь венгерского премьера Золтан Ковач не ответил на запросы журналистов относительно возможного вмешательства России. Зато пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал это "дезинформацией".

Изменение риторики в Венгрии

В последнее время Орбан и его партия Фидес активнее смещают внимание избирателей с экономических проблем на вопросы безопасности. Среди озвученных угроз – возможное прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" и якобы риски со стороны Украины.

Недавно Германия заявила, что поведение Орбана"уже невозможно терпеть". Берлин якобы предупредил Будапешт о "серьезных последствиях" из-за позиции по предоставлению Украине кредита в размере 90 млрд евро.

В свою очередь, премьер-министр Италии Мелони встала на сторону Орбана в конфликте с Украиной. Она заявила своим коллегам, что понимает причины, по которым венгерский лидер разозлил блок, нарушив свое слово и отказавшись от кредита в размере 90 миллиардов евро Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: