Впервые к встрече в таком формате присоединились представители Соединенных Штатов - генерал Келлог и сенаторы Грэм и Блюменталь.

Представители Соединенных Штатов Америки впервые присоединились к заседанию стран-участниц "коалиции желающих". Ранее американцы часто во встречах Коалиции не участвовали. Об этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram.

"Сегодня в Риме продолжение нашего формата безопасности Коалиции желающих. Сейчас продолжается встреча. Впервые к встрече в таком формате присоединились представители Соединенных Штатов - генерал Келлог и сенаторы Грэм и Блюменталь", - отметил Ермак.

Конференция по вопросам восстановления Украины - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, в Риме началась Конференция по вопросам восстановления Украины. Участие в конференции принимают лидеры других государств, и в частности, премьер-министр Италии Джорджиа Мелони, канцлер Германии

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Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Дик Схооф и другие. Всего, в мероприятии принимают участие около 4000 представителей правительств, бизнеса, гражданского общества. Среди них - более 100 глав государств и правительств и руководителей международных организаций.

К "коалиции желающих", которая была создана в марте 2025 года, присоединилось около 30 государств. Лидерами коалиции выступают Франция и Великобритания. Коалиция была создана в связи с позицией новой администрации США во главе с Дональдом Трампом о том, что Европа должна на себя взять бремя поддержки Украины в войне, которую спровоцировала Россия. На эту коалицию возлагается перспектива создания контингента иностранных сил для обеспечения безопасности в Украине на момент, когда прекратится война.

В последнее время появляются сообщения, что в отношениях президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера начали появляться трещины, это грозит расколом "коалиции желающих" по поддержке Украины в войне.

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