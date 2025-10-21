Второй аэропорт Варшавы соединят со столицей железной дорогой

Запустить поезда из Варшавы до аэропорта "Модлин" планируют в 2029 году.

Второй аэропорт Варшавы "Модлин" официально решили соединить с польской столицей прямым поездом. Для этого от аэродрома построят новую железнодорожную линию.

Как пишет Warszawa Radio ESKA, глава Мазовецкого воеводства Мариуш Франковский уже одобрил решение о строительстве железнодорожной линии до аэропорта "Варшава-Модлин".

Строительные работы планируется начать в 2027 году и завершить через два года. Это означает, что первые пассажиры смогут воспользоваться новой линией уже в 2029 году.

Сообщается, что новый маршрут протяженностью около 5,5 километров будет иметь два пути, при этом нынешняя железнодорожная станция "Модлин" будет расширена за счет дополнительной платформы и пути. Кроме того, будут построены наземная железнодорожная станция в аэропорту и грузовая станция.

Также в рамках проекта будут реконструированы близлежащие дороги. В частности, планируется строительство трех виадуков: вдоль национальной дороги № 62 над новой железнодорожной линией, вдоль окружной дороги № 2413W и вдоль дороги к аэропорту.

Как туристы сейчас добираются в аэропорт Модлин

Как ранее писал УНИАН, на данный момент польскую столицу обслуживают два международных аэропорта – Шопена и Модлин, и туристам важно их не путать.

Дело в том, что до основного аэропорта имени Шопена из центра Варшавы на регулярной основе курсируют прямые поезда. А вот до Модлина путешественникам приходится добираться с пересадками – сначала поездом, а потом автобусом. Всего на такую дорогу уходит около часа.

