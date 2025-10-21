'Я рассказываю все': Виталий Козловский признался, ревнует ли его жена к фанаткам

Артист рассказал о главной поддержке в его жизни.

Виталий Козловский переживает творческое возрождение после многолетней борьбы за свои песни. Певец наконец вернул права на все хиты и легендарную "Пина коладу", которая открыла второе дыхание его популярности. В новом выпуске "Ближе к звездам" артист рассказал о главной поддержке в его жизни.

По словам Виталия Козловского, именно его любимая жена стала надежным партнером не только в отношениях, но и в работе. Они постоянно работают вместе, и по словам артиста - это не всегда легко.

"24 часа в сутки все разговоры о работе. Ну, конечно, мы говорим о нашем сыне. Но это такое объединение души. Я вот желаю каждому в жизни найти такой внутренний баланс семьи, работы, ощущение какого-то покоя", - делится певец.

И хотя у артиста много фанаток, однако в семье царит доверие и отсутствует ревность.

"Да она знает меня как облупленного. Мне нечего скрывать. Моя жена самая мудрая в мире. Она не из тех, кто проверяет телефоны. Я сам прихожу и рассказываю все", - отмечает артист.

Вместе супруги формируют новый творческий этап артиста, где каждый проект наполнен эмоциями и любовью. Семья для Виталия Козловского - это главный источник вдохновения, силы и желания творить.

Смотрите новые выпуски "Ближе к звездам" каждое воскресенье утром на телеканале ТЕТ.

