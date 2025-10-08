Премьер Словакии в очередной раз раскритиковал план отказа от российских энергоносителей.

Запрет Европейского Союза на российское ядерное топливо был бы "самой большой опасностью" и прямой угрозой энергетической безопасности Европы, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Euractiv.

Выступая на Европейском форуме по ядерной энергии, глава словацкого правительства также раскритиковал предложение Еврокомиссии отказаться от российской нефти и газа. Он назвал план ЕС "неудачным документом" и "полной чушью", заявив, что "Словакия никогда не согласится с предложением Комиссии запретить весь импорт российского газа".

"Когда речь идет о газе, и когда речь идет о нефти, мы просто стреляем себе в ногу", - сказал Фицо, добавив, что готов "поссориться" с Брюсселем из-за того, что он назвал "бессмысленным идеологическим шагом". Речь идет об отказе ЕС от российских энергоносителей.

Видео дня

Издание констатирует, что Словакия и Венгрия - единственные страны ЕС, которые открыто выступают против усилий, направленных на полную независимость от российских нефти и газа. Вместе с тем, в отличие от экономических санкций, которые требуют единодушного консенсуса стран-членов, для принятия закона, предусматривающего запрет импорта, разрешение официальных Будапешта или Братиславы не обязательно.

Отказ ЕС от российского газа и нефти

18 июня Еврокомиссия представила план постепенного отказа от российской нефти и газа. Согласно ему, российских энергоносителей не будет на европейском рынке с 1 января 2028 года.

После призывов президента США Дональда Трампа ускорить отказ от российских нефти и газа, Еврокомиссия представила 19-й пакет санкций, который предусматривает запрет импорта сжиженного газа из РФ. Он может быть потенциально введен уже с 2027 года.

Еще одним стимулом для "изгнания" российской нефти из ЕС могут стать пошлины в отношении нее со стороны блока. В ЕС отмечают, что это может простимулировать Венгрию и Словакию быстрее отказаться от российских энергоресурсов.

По данным Еврокомиссии, сейчас восемь государств-членов блока продолжают покупать российский газ. Кроме Венгрии и Словакии российское "голубое топливо" потребляют Бельгия, Франция, Греция, Нидерланды, Португалия и Испания.

Вас также могут заинтересовать новости: