Фицо раскритиковал ЕС за подход к урегулированию российско-украинской войны.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не поддерживает подход Европейского Союза к урегулированию российско-украинской войны. По его словам, война могла закончиться уже через три месяца после ее начала. Такое заявление он сделал в интервью STVR.

"Целью внешней политики нынешнего словацкого правительства не является поражение Российской Федерации. Нашей целью является как можно более быстрое окончание войны, чтобы славяне перестали убивать друг друга. Война могла закончиться через три месяца после ее начала", - сказал Фицо.

По словам словацкого премьера, некоторые европейские лидеры хотят использовать российско-украинскую войну только для борьбы с Москвой. Он добавил, что ЕС стоило бы "потратить на мир столько же энергии, сколько на поддержку войны в Украине". Также он заявил, что Словакцию якобы "пытаются втянуть в войну".

"Я никогда не позволю, чтобы Словакию втянули в любую военную авантюру. Нет никаких моральных, исторических или юридических причин, почему Словакию следует втягивать в войну", - подчеркнул Фицо.

Соратник Фицо сравнил Украину с ХАМАС

Ранее заместитель председателя правящей словацкой партии Smer и депутат парламента Тибор Гашпар заявил, что РФ якобы "спровоцировали на войну против Украины". Он также сравнил Украину с ХАМАС.

По словам Гашпара, Россия имела причины для нападения на Украину. Он заявил, что это такой же спровоцированный конфликт, как когда террористы из Палестины напали на Израиль.

