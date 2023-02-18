Он подчеркнул, что миру стоит вернуться к международному праву, которое признает территориальную целостность, суверенитет и нерушимость государственных границ.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин считает, что пересмотр государственных границ путем мирных соглашений может создать плохой прецедент и спровоцировать новые конфликты из-за территориальных претензий. Он прогнозирует, что Ближний Восток, Кавказ и Закавказье за ближайшие десятилетия переживут множество войн, которые актуализируют вопрос о границах.

"Америка предлагала какое-то зануление для РФ: вы выходите с территории, возможно, даже Крыма. Они же могли предлагать обмен на снятие санкций – это могло бы быть предметом разговора. Москве это точно интересно, не только в части санкций, но и их личных активов – денег, которые принадлежат этой группе: Путину, Нарышкину, Патрушеву, которые являются мультимиллиардерами. То есть, это тоже могло быть предметом откровенных переговоров. Эти лица являются главными бенефициарами "офшорной компании Россия", они выкачивают из нее средства и делают их авуарами в безопасных зонах в остальном мире. Это все понимают. Так что, какой-то более широкий спектр вопросов был на этих переговорах", – отметил Фейгин в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам Фейгина, миру стоит вернуться к международному праву, которое признает территориальную целостность, суверенитет и нерушимость государственных границ. Он отметил, что отказ от возвращения к этому создает "очень плохой прецедент".

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"В этом мире еще будут делить и делить – и Ближний Восток, и Кавказ, и Закавказье за ближайшие десятилетия переживут множество войн, которые актуализируют вопрос о границах. Создавать прецедент для официального пересмотра через мирное соглашение границ после распада СССР очень опасно", – подчеркнул он.

Война в Украине: вероятны ли территориальные компромиссы

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность отказа от любой территории нашей страны в рамках потенциального мирного соглашения с Россией. Он подчеркнул, что отказ от территорий в пользу РФ будет означать, что Россия сможет "продолжать возвращаться".

В то же время страны-соседи Украины опасаются, что Запад может пойти на определенный компромисс с Россией и повторит печально известный "Мюнхенский сговор", который вдохновил Гитлера на военные захваты в Европе.

Ранее появилась информация о том, что в середине января 2023 года президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам. Бернс предложил закончить войну в обмен на украинские территории. Однако у Байдена эти слухи опровергли.

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