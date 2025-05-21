Он отметил, что перед атакой над местом удара летал российский дрон.

20 мая российские захватчики нанесли удар по полигону в Сумской области, в результате чего, по данным НГУ, погибли шестеро военных. Народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отреагировал на инцидент.

В эфире "Радио Свобода" он отметил, что учения военных проводят везде, даже неподалеку от передней линии фронта. По его словам, это необходимо для боевого слаживания с новыми бойцами.

"Каждая бригада имеет свои стрельбища где-то в тылу – даже меньшая дальность, чем до Шостки – где они проводят учения. Это факт. И это есть везде. Поэтому говорить о том, почему они учились... Потому что мы ведем войну, и нам нужно обучать свой личный состав, чтобы не бросать его "на мясо" неподготовленным", – акцентировал Костенко.

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При этом нардеп отметил, что перед атакой над местом удара летал российский дрон и снимал обучение украинских военных.

"Сейчас назначено расследование, вопрос к командиру – почему он это не увидел, или не было средств, чтобы поразить дрон. Надо провести расследование, почему "Орлан" висел над полем, и продолжались дальше учения. Хотя, по предварительным данным личный состав двигался в сторону укрытия, но был нанесен удар", – пояснил он.

Костенко подчеркнул, что учения должны проводиться. Однако они должны быть правильно организованы, чтобы не было подобных последствий.

Удар по полигону в Сумской области

20 мая российские оккупационные войска атаковали полигон в Сумской области. В Национальной гвардии Украины заявили, что в результате ракетного удара погибли шестеро военных, еще 10 были ранены.

По факту трагического инцидента начали служебное расследование. В то же время командира воинской части отстранили.

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