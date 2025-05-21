Если раньше предполагалось, что Вселенная "закончится" через 10 в степени 1100 лет, то сейчас цифра стала гораздо меньше.

Человечество уже знало, что Вселенная не бесконечна, но новость о том, что её "срок службы" короче, чем ученые предполагали ранее, — действительно важна. Однако, даже если прогнозы меняются, у нас всё ещё есть время, чтобы наслаждаться жизнью на Земле, пишет Econews.

Каково будущее Вселенной и как это повлияет на нас

Вопрос на миллион для многих учёных всегда звучал так: каким будет будущее Вселенной? Среди гипотез: будет ли она расширяться вечно? Схлопнется ли? Или, может быть, угаснет, как звезда, и в конце концов всё погрузится во тьму?

Пока тайна не раскрыта, считалось, что у Вселенной практически бесконечное будущее. Точнее, ранее экспертам удалось определить, что она просуществует 10 в степени 1100 лет (10¹¹⁰⁰). Однако новые открытия указывают на гораздо более "близкий" конец.

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Причём здесь Хокинг, и почему он оказался прав

В 1970-х годах, а точнее — в 1975 году, Стивен Хокинг сформулировал теорию испарения чёрных дыр, ныне известную как "излучение Хокинга". Ученый утверждал, что из чёрных дыр могут выходить частицы и излучение, что со временем приводит к их медленному исчезновению. Примечательно, что эта теория полностью противоречит взглядам Эйнштейна, который считал, что чёрные дыры могут только расти.

Однако черные дыры, как оказывается, не единственные, кто может исчезнуть... ранее указанные ученые пересчитали предполагаемый срок жизни Вселенной, учитывая излучение Хокинга и обнаружили, что любой объект с гравитационным полем — такие как нейтронные звёзды и белые карлики — могут испаряться по тому же принципу.

Учитывая это открытие, исследователи пересчитали срок жизни Вселенной и получили новый показатель — 10⁷⁸ лет. Конечно, это всё ещё астрономически долго, но в триллионы раз меньше, чем предполагалось раньше. Вселенная убывает намного быстрее, чем считалось прежде.

Хотя открытие может показаться тревожным, нужно понимать: у Вселенной впереди ещё триллионы и триллионы лет. Все процессы, описанные в исследовании, произойдут через такие отдалённые промежутки времени, что их трудно даже вообразить, не говоря уже о том, чтобы ощутить их последствия для человечества.

Другие научные новости

Ранее УНИАН сообщал, что глубоко под Землей был обнаружен океан. Он может навсегда переписать историю нашей планеты. Теперь ученые полагают, что недра Земли содержат столько же воды, сколько все поверхностные океаны вместе взятые, запертые внутри минералов мантии под экстремальным давлением и температурой.

Кроме того, ученые разработали уникальный метод наблюдения за Землей. Метод ученых предполагает размещение 891 спутника. Их планируют разделить на 81 "основной" спутник, равномерно размещенный по орбите, а также по 10 "спутников сопровождения" возле каждого основного.

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