Такую пасту вы возможно не готовили, но на будущее она точно станет спасением.

Для быстрого и вкусного блюда из пасты лучше всего подойдет изысканный рецепт сливочной пасты с беконом и пармезаном от Мэри Берри. Это идеальный вариант для будних вечеров — готовится легко из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме. Такое блюдо особенно выручит, когда нет времени на долгую готовку, пишет Mirror.

Это настоящее спасение для тех, кто хочет насладиться домашним, сытным вкусом без долгой подготовки и сложных шагов. К тому же, вам понадобится всего две кастрюли: одна для пасты, другая для соуса — мыть посуду потом будет проще.

Ингредиенты (на 4 порции):

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350 г сухой пасты

300 мл жирных сливок (33–35%)

50 г сыра пармезан

4 толстых ломтика бекона

1 столовая ложка оливкового масла

немного лимонного сока

Необходимая кухонная утварь:

маленькая сковорода

кастрюля

Способ приготовления:

Сначала вам стоит отварить пасту в кипящей подсоленной воде — следуя инструкции на упаковке. Пока варится паста, нужно разогреть сковороду и налить в неё масло. Потом выложите полоски бекона и обжаривайте их на сильном огне около 5 минут до хрустящей корочки.

Влейте сливки в сковороду и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и дайте покипеть ещё минуту. Снимите сковороду с огня и добавьте тёртый пармезан, тщательно размешайте до однородной, кремовой консистенции.

Добавьте немного лимонного сока, чтобы сбалансировать сливочную насыщенность. Приправьте перцем. С солью будьте осторожны — бекон может быть уже достаточно солёным. Готово.

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