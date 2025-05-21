Для быстрого и вкусного блюда из пасты лучше всего подойдет изысканный рецепт сливочной пасты с беконом и пармезаном от Мэри Берри. Это идеальный вариант для будних вечеров — готовится легко из простых ингредиентов, которые найдутся в каждом доме. Такое блюдо особенно выручит, когда нет времени на долгую готовку, пишет Mirror.
Это настоящее спасение для тех, кто хочет насладиться домашним, сытным вкусом без долгой подготовки и сложных шагов. К тому же, вам понадобится всего две кастрюли: одна для пасты, другая для соуса — мыть посуду потом будет проще.
Ингредиенты (на 4 порции):
- 350 г сухой пасты
- 300 мл жирных сливок (33–35%)
- 50 г сыра пармезан
- 4 толстых ломтика бекона
- 1 столовая ложка оливкового масла
- немного лимонного сока
Необходимая кухонная утварь:
- маленькая сковорода
- кастрюля
Способ приготовления:
Сначала вам стоит отварить пасту в кипящей подсоленной воде — следуя инструкции на упаковке. Пока варится паста, нужно разогреть сковороду и налить в неё масло. Потом выложите полоски бекона и обжаривайте их на сильном огне около 5 минут до хрустящей корочки.
Влейте сливки в сковороду и доведите до кипения. Затем уменьшите огонь и дайте покипеть ещё минуту. Снимите сковороду с огня и добавьте тёртый пармезан, тщательно размешайте до однородной, кремовой консистенции.
Добавьте немного лимонного сока, чтобы сбалансировать сливочную насыщенность. Приправьте перцем. С солью будьте осторожны — бекон может быть уже достаточно солёным. Готово.
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