Польша, Чехия и страны Балтии с дрожью воспринимают исторические параллели между войной в Украине и Второй мировой.

Страны-соседи Украины опасаются, что Запад может пойти на некий компромисс с Россией и повторить печально известный "Мюнхенский сговор", вдохновивший Гитлера на военные захваты в Европе. Об этом пишет Politico в статье, посвященной стартовавшей в Мюнхене большой конференции по вопросам безопасности в Европе.

Издание отмечает, что страны бывшего соцлагеря имеют изначально иной и гораздо более болезненный взгляд на российское вторжение в Украину, нежели западные европейцы.

"Страны, которые когда-то были придавлены русским сапогом, отреагировали на войну тем, что психологи называют реакцией на выживание. Они считают свое будущее неразрывно связанным с Украиной, а победу России — частичную или нет — также и своим поражением", – говорится в статье.

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Авторы публикации констатируют, что соседи Украины будут давить на своих западных коллег с тем, чтобы предоставить Киеву военные самолеты и ​​большее количество танков и в целом – добиваться понимания, что война должна закончиться только сокрушительным поражением России.

Издание отмечает, что в следующие два дня, пока будет идти Мюнхенская конференция, западные лидеры будут произносить много речей о единстве и хвалить свою сплоченность. Однако Польшу и другие восточноевропейские страны беспокоит "мелкий страх", что Западная Европа может устать и пойдет на переговоры с Москвой при удобном случае. Например, после смены руководства в результате очередных выборов, как этого опасаются в случае с США.

"Однако центральноевропейские лидеры не видят эту войну сквозь призму предвыборных циклов, и их нервозность основана на истории, в том числе на истории самого Мюнхена", – говорит автор статьи, ссылаясь на тот самый Мюнхенский сговор 1938 года, когда Англия и Франция разрешили Гитлеру отторгнуть от Чехословакии так называемую Судетскую область.

Издание отмечает, что для восточноевропейцев вторжение РФ в Украину воспринимается не как отдельно стоящее событие, а как часть длительного исторического процесса – российского давления с востока на запад.

"Беспокойство подкреплено непоколебимой исторической тревогой, а путинское вторжение в Украину, наряду с ужасами Бучи и Ирпеня, вызвало генетическую дрожь, которую разделяют все соседи России", – отмечает автор.

Именно это и принуждает группу стран от Эстонии до Болгарии сохранять решимость довести войну до окончательного завершения – гарантировать, чтобы они сами снова не попадут "в ловушку" России.

"Мы делаем больше, чем другие, потому что нам есть что выиграть, и больше, чем другим, что проиграть", – цитирует премьера Польши Матеуша Моравецкого автор публикации.

Конференция по безопасности в Мюнхене

Ежегодно с 1962 года в немецком Мюнхене проводится большая Конференция по вопросам безопасности. В первые 30 лет ее участниками были страны НАТО, но в 1990-х годах конференция стала глобальной, к ней допустили представителей не только стран Восточной Европы, но также Китай, Индию, Японию и другие страны.

В 2023 году конференция впервые за долгое время пройдет без участия представителей России и Ирана, которых в этот раз не позвали.

На днях глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявил, что не поддерживает риторику о "красных линиях" для Украины и призвал оказать Киеву всю возможную поддержку в плане вооружений.

Некоторая историческая ирония заключается в том, что именно в Мюнхене в 1938 году лидеры Англии и Франции разрешили Германии отобрать у Чехии Судетскую область, что впоследствии вдохновило Гитлера напасть на Польшу.

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