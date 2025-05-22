Если вы хотите изменить дизайн интерьера, стоит быть осторожным с "оригинальными" идеями расположения телевизора.

Несмотря на распространение компьютеров, смартфонов и планшетов, телевизоры до сих пор остаются центральным элементом интерьера во многих домах. Однако люди часто делают ошибку, выбирая для телевизора неудачное место, где он будет мешать, или где его будет неудобно смотреть, пишет SlashGear.

Итак, вот перечень таких неудачных мест, где размещать телевизор будет большой ошибкой:

Напротив окна . Это ошибка новичка. Хотя естественный свет прекрасно подходит для чтения книги, он является худшим врагом телевизора. Блики солнца либо частично перекрывают изображение, либо делают изображение на экране визуально темнее. Например, ночные эпизоды фильмов превратятся в сплошной черный прямоугольник. Конечно, плотные шторы или жалюзи решат эту проблему, но в любом случае этот момент всегда стоит иметь в виду. Перед дверью, или рядом с ней. Разместив телевизор таким образом, вы обрекаете себя на постоянное отвлечение от экрана. Каждый раз, когда кому-то из членов семьи надо будет выйти из комнаты, или зайти, ваши глаза рефлекторно будут отвлекаться на это движение. Это уже не говоря о случаях, когда для выхода из комнаты приходится проходить мимо телевизора, полностью закрывая экран от зрителя на секунду или две. Слишком высоко на стене. Довольно распространенная ошибка, продиктованная желанием освободить больше места на полу. Но слишком высокая установка телевизора может полностью испортить ваше впечатление. Первая проблема, связанная со слишком высоким расположением телевизора, - это нагрузка на шею, поскольку вам придется все время смотреть вверх. Кроме того, размещение телевизора ближе к потолку может приводить к искажению звука, который будет отражаться от еще одной поверхности. Над камином или батареей. Удивительно распространенная ошибка. С точки зрения дизайна, это может выглядеть прекрасно. Однако это может иметь ряд проблем. Во-первых, если камин достаточно высокий, то снова возникает проблема с вашей шеей. Во-вторых, тепло от батареи или камина может иметь разрушительное влияние на сам телевизор. В-третьих, огонь в камине, который постоянно "танцует", будет постоянно отвлекать ваше внимание На кухне. Наличие телевизора на кухне действительно звучит как отличная идея. Вы можете смотреть, когда готовите или ужинаете. Но в таком случае будьте готовы к сокращению срока службы самого телевизора. На кухне ему угрожают не только брызги жира и воды, но и повышенная влажность, ведь большие облака водяного пара сопровождают приготовление почти любого блюда. Перед или рядом с картиной или другим произведением искусства . Предметы искусства - будь то красивая картина или фотография - часто являются ключевым элементом дизайна комнаты. Поэтому размещение его рядом с экраном телевизора или за ним может уменьшить его функциональное назначение и привлекательность. Это также работает наоборот, поскольку произведения искусства, особенно визуально стимулирующие, могут отвлекать от просмотра телевизора. Вместо создания сбалансированной, хорошо продуманной планировки, вы получите пространство, которое кажется загроможденным и плохо спланированным. В углу комнаты. Угол кажется идеальным вариантом, так как позволяет разместить телевизор там, где он точно не будет мешать. Но если речь идет о большом телевизоре, угловое размещение фактически означает нерациональное использование места (между телевизором и собственно углом стен останется огромное пространство). Кроме того, вам будет сложно расставить мебель вокруг углового телевизора так, чтобы это выглядело эстетично и вместе с тем удобно. В ванной комнате или возле бассейна. Идея смотреть телевизор, пока снимаешь стресс рабочего дня в ванной, может быть привлекательной. Однако недостатки этого варианта очевидны и без детальных объяснений. Повышенная влажность очень быстро убьет телевизор, и хорошо, если обойдется без чрезвычайных инцидентов, таких как удары током.

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