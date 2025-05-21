Силовая мобилизация де-факто работает лишь на пополнение рядов дезертиров, считает депутат.

Лишь 5-6% людей, которые прошли через "бусификацию", можно превратить в более-менее боеспособных солдат. Об этом в интервью ютуб-каналу "Суперпозиция" рассказал народный депутат Георгий Мазурашу.

"Из того что говорят военные, участники боевых действий, которым я доверяю, ... из условно 100% бусифицированных 5-6 [процентов] можно более-менее довести до какого-то там боеспособного состояния, и то не очень", - заявил он.

Нардеп также привел "статистику", согласно которой в любой стране лишь 6-7% граждан способны реально воевать. Остальные, по его словам, после принудительного попадания в армию лишь пополняют ряды дезертиров.

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"Не могут люди, которые не способны воевать, выполнять те задачи, которые стоят перед Вооруженными силами Украины", - добавил Мазурашу.

Мобилизация в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украина может привлечь к службе в армии до трети лиц, отбывающих наказание. Ранее в ряды ВСУ уже стали более 8 тысяч теперь уже бывших заключенных, еще более тысячи заявок находятся на рассмотрении.

Между тем в ВСУ говорят, что в свое время допустили ошибку, когда не пошли по пути введения хотя бы добровольной срочной службы для женщин в 2014 году. Советник ВСУ по гендерным вопросам Оксана Григорьева считает, что сейчас Украина имела бы меньше трудностей с привлечением женщин к военной службе, если бы этот процесс стартовал еще до начала российской гибридной агрессии.

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