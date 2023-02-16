Президент подчеркнул, что Украина борется за выживание, и западное оружие - это единственное, что приблизит мир.

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность отказа от любой территории нашей страны в рамках потенциального мирного соглашения с Россией.

В интервью BBC глава нашего государства подчеркнул, отказ от территорий в пользу РФ будет означать, что Россия сможет "продолжать возвращаться".

"Сегодня наше выживание - это наше единство. Я верю, что Украина борется за свое выживание", - сказал Зеленский о том, как, по его мнению, закончится война. Он добавил, что западное оружие - это единственное, что приблизит мир.

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По его словам, Украина выбрала направление движения в Европу как экономически, так и ценностно. "Мы выбрали этот путь", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что Украина не пойдет на территориальные компромиссы с Россией, и тем более с Путиным, к которому нет никакого доверия.

"Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы сделают нас слабее как государство. Дело не в самом компромиссе. Чего бы нам этого бояться? Каждый день у нас есть миллионы компромиссов в жизни. Вопрос в том, с кем? С Путиным? Нет. Потому что нет доверия. Диалог с ним? Нет. Потому что нет доверия", - подчеркнул глава украинского государства.

Война в Украине - потенциальные мирные переговоры с РФ

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Зеленский заявил, что не заинтересован во встрече с Путиным и переговорах о мире с ним, поскольку тот для него - никто. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков обиженно раскритиковал Зеленского и заявил, что украинский президент "сам давно перестал быть возможным оппонентом" для главы РФ.

Еще в октябре прошлого года Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором говорилось о том, что наша страна не может вести переговоры с главой РФ Путиным.

При этом, в РФ заговорили о переговорах с Украиной. Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обвинила США в "затягивании конфликта" и "продолжении агрессивной политики". При этом она указала, что Москва готова к переговорам, если Киев не будет выдвигать условия.

В конце прошлого года российский диктатор Путин также заявил, что не отказывался от переговоров с Главой Украинского государства Владимиром Зеленским. Кремль якобы готов обсуждать "приемлемые развязки" войны.

Однако, аналитики Института изучения войны считают, что Путин не готов к миру, а пытается снять с себя ответственность за затяжную войну. При этом в Кремле считают Украину нелегитимным государством, а Зеленского - марионеткой.

В начале февраля СМИ сообщили, что в середине января 2023 года президент США Джо Байден якобы поручил директору ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам. Бернс якобы предложил завершить войну в обмен на 20% украинских территорий. И Украина, и Россия отказались от такого предложения, однако это разблокировало "танковую коалицию". Впрочем, официально власти США опровергли эти сообщения швейцарских СМИ. Белый дом и ЦРУ уверяют, что никаких переговоров с Москвой и Киевом по поводу "компромисса" никто не вел.

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