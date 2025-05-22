Павел заметил, что Россия явно тянет время.

Если Соединенные Штаты Америки выйдут из переговоров по прекращению огня в Украине, это будет подарком для Кремля. Такое заявление сделал президент Чехии Петр Павел.

Как сообщает Euractiv, после переговоров с лидерами ЕС об усилении экономического давления на РФ Павел отметил, что координация с Вашингтоном все еще не является достаточной.

"Я воспринимаю заявления Дональда Трампа как выражение разочарования тем, что дела идут не так, как он надеялся, а именно, что он сможет быстро договориться с президентом (Владимиром) Путиным и сможет объявить мир в Украине, одновременно восстанавливая экономические отношения с Россией", – пояснил чешский лидер.

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Он добавил, что Москва явно затягивает время. В Кремле заговорили о подготовке меморандума, который якобы сможет привести к переговорам, вместо того, чтобы действительно их начать. По мнению президента Чехии, это может затянуть переговорный процесс еще на несколько месяцев.

Павел подчеркнул, что Европа должна давить на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Он напомнил, что Москва была обеспокоена после того, как в Штатах заговорили о возможности введения 500% пошлин для стран, которые покупают российские нефть и газ.

"Я думаю, что наконец пришло время для очень серьезного разговора с нашими американскими союзниками о том, как разработать экономические и финансовые меры такого калибра, чтобы Россия действительно почувствовала их влияние", – резюмировал Петр Павел.

США могут выйти из переговоров по войне

Разговоры о том, что Соединенные Штаты Америки могут выйти из переговоров по завершению войны РФ против Украины, продолжаются уже не первую неделю. Американский президент Дональд Трамп также не раз намекал на такой сценарий, хотя еще несколько месяцев назад обещал завершить войну за 24 часа.

После разговора с Путиным, состоявшегося 19 мая, Трамп даже заявил партнерам, что убежден в победе России в этой войне.

The Times пишет, что выход США из переговоров не будет означать катастрофу для Украины. Отмечается, что главным вопросом в этом контексте является то, продолжат ли США поставлять Украине согласованную еще во времена Байдена военную помощь. В Киеве признают, что без помощи США будет труднее, но это не будет означать конец борьбы.

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