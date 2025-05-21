По мнению госсекретаря США, обвинения Путина в военных преступлениях могут подорвать усилия Трампа в переговорах по окончанию войны.

Государственный секретарь США Марко Рубио обошел прямой ответ на вопрос, является ли российский диктатор Владимир Путин военным преступником. Об этом стало известно 21 мая во время слушаний в Комитете иностранных дел Палаты представителей, пишет Bloomberg.

По информации издания, Рубио намекнул, что обвинения Путина в военных преступлениях в Украине "могут подорвать усилия" президента США Дональда Трампа в переговорах о прекращении войны.

"Мы не можем закончить войну, не поговорив с Путиным. Военные преступления, несомненно, были совершены. И кто за это отвечает? Будет время и место для этой ответственности, но сейчас задача состоит в том, чтобы положить конец войне", - заявил Рубио в ответ на вопрос, является ли российский лидер военным преступником.

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Также издание напомнило, что накануне подобным был ответ Рубио на вопрос, почему США не вводят более жесткие санкции против России за то, что она не согласилась на призыв Трампа к прекращению огня.

"Если вы начнете угрожать санкциями, россияне перестанут разговаривать. И есть ценность в том, что мы можем с ними поговорить и побудить их сесть за стол переговоров", - пояснил он.

Кроме того, на слушаниях Рубио заявил, США не предоставляли Украине никаких военных гарантий в рамках соглашения о полезных ископаемых.

"Никаких военных гарантий нет", - высказался он.

Позиция администрации США относительно войны в Украине

После последнего телефонного разговора президента США с российским правителем Путиным Трамп заявил, что не будет вводить санкции против России, поскольку существует шанс на прогресс в переговорах по окончанию войны в Украине. Также он сказал, что верит, будто Путин хочет прекратить "эту кровавую баню".

Как писал Bloomberg, Трамп дал понять, что убежден в победе России, ведь во время переговоров с ним российский президент пытался выиграть время - и ему это удалось, поскольку после телефонного разговора Трамп отказался от требований прекращения огня и угроз санкциями.

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