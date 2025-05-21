Айв, дизайнер многих самых известных продуктов Apple, включая iPhone, покинул компанию в 2019 году после почти трех десятилетий.

OpenAI согласилась приобрести аппаратный стартап io бывшего главного дизайнера Apple Джони Айва за 6,4 млрд долларов в ставке на альтернативы смартфону как доминирующему устройству для доступа к ИИ. Об этом пишет Financial Times.

Производитель ChatGPT заплатил 5 млрд долларов за полное владение io в рамках сделки с полным акционерным капиталом: у него уже было 23% акций. 55 сотрудников, работающих в io, присоединятся к OpenAI, но Айв не станет сотрудником, по словам людей, близких к сделке.

Интересно, что Айв, дизайнер многих самых известных продуктов Apple, включая iPhone, покинул компанию в 2019 году после почти трех десятилетий.

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OpenAI заявила, что ее цель - "создать семейство продуктов для эпохи AGI", имея в виду искусственный интеллект общего назначения, уровень ИИ, который похож на большинство людей или превосходит их.

"Я думаю, у нас есть возможность здесь полностью переосмыслить, что значит использовать компьютер", - сказал основатель OpenAI Сэм Альтман.

Айв возьмет на себя "глубокие творческие и дизайнерские обязанности в OpenAI и io. Он и его команда будут опираться на "десятилетия опыта создания самых знаковых и определяющих категорию продуктов в мире".

Важно, что LoveFrom, дизайн-студия, которую Айв основал вместе с бывшими ведущими дизайнерами Apple, и которая с тех пор сотрудничала с такими компаниями, как Ferrari, останется независимой компанией.

Отмечается, что другие компании пробовали альтернативы смартфону на основе ИИ, но безуспешно. Стартап Humane запустил ИИ-"пин" в 2024 году, но продукт не имел коммерческого успеха, и компания отказалась от пин-кода и была продана HP в начале этого года.

У OpenAI существует партнерство с Apple, которая в декабре интегрировала ChatGPT в свой голосовой помощник и инструменты для письма в рамках модернизации своих продуктов с использованием искусственного интеллекта под названием "Apple Intelligence".

При этом Apple занимается модернизацией своего собственного голосового помощника Siri с использованием ИИ, хотя она столкнулась с неудачами из-за задержек с запланированными функциями. Эдди Кью, глава отдела услуг Apple, заявил в суде США в начале этого месяца, что "вам может не понадобиться ‌iPhone‌ через 10 лет, как бы безумно это ни звучало".

Один человек, близкий к OpenAI, сказал, что компания работает над "чем-то совершенно иным [по сравнению с телефоном]... совершенно новой платформой".

Работа OpenAI

OpenAI объявила о запуске предварительной версии своего самого мощного на сегодняшний день ИИ-ассистента для программирования - Codex. Он работает на базе модели codex-1, усовершенствованной версии рассуждающей o3, оптимизированной под программную разработку.

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