Тимочко отметил, что следует различать украинские мотоциклетные подразделения и российские.

На днях стало известно, что в Украине была сформирована первая в Вооруженных силах штурмовая мотоциклетная рота. И стоит отличать ее от того, что практикуют оккупационные войска РФ.

Такое мнение высказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. В эфире "Украинского Радио" он отметил, что созданная в Украине рота будет выполнять совершенно другие задачи.

"Совершенно другие задачи при совершенно других условиях. Наши мотоциклетные подразделения предназначены для узких целей, узких задач для минимального риска с максимальным эффектом выполнять тактического уровня операции на очень узких участках. Они будут работать, как усиление, как войска разведки, как подразделения, которые проводят штурмовые действия вместе с поддержкой пехоты или других подразделений. Их задача будет очень узкопрофильная", – пояснил он.

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Кроме того, по словам Тимочко, такие бойцы будут заниматься подвозом боекомплекта и эвакуацией раненых военных.

Мотоциклетная рота в ВСУ

20 мая стало известно, что в Украине появилась первая в Вооруженных силах штурмовая мотоциклетная рота. Сформировали ее в составе 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Сообщалось, что основная задача этих военных – осуществлять прорыв к вражеским позициям, штурмовые действия и оперативно менять направление удара.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло говорит, что ВСУ будут использовать мотоциклы исключительно для мобильности. Россияне же пересаживаются на них из-за экономии техники, на которую эффективно охотятся Силы обороны Украины.

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