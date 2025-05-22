Компания Google представила новую технологию, которая будет переводить речь собеседников в сервисе Meet в режиме реального времени.
О новинке рассказали на конференции Google I/O. Для перевода речи сервис будет использовать платформу Gemini. Слова будут автоматически переводиться на установленный у собеседника язык. При этом сохранятся звук голоса, интонация и даже эмоции, чтобы общение чувствовалось более естественным.
На данном этапе доступны только два языка: английский и испанский. Именно их и использовали в демонстрационном ролике.
При этом уже скоро Google планирует добавить возможность перевода речи на итальянский, португальский и немецкий.
Первыми испытать новинку смогут подписчики Google AI Pro и нового тарифа AI Ultra, после них – корпоративные клиенты.
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