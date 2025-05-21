У Джо Байдена 4 стадия рака простаты - это запущенный случай.

Ведущий врач, работавший с президентами США Бараком Обамой и Дональдом Трампом заявил, что прогноз по поводу метастатического рака простаты у экс-президента Джо Байдена крайне неблагоприятен — и что он может умереть в течение года.

Офис Байдена удивил весь мир, раскрыв, что у него рак простаты 4-й стадии, уже давший метастазы в кости. Конгрессмен Ронни Джексон, который занимал пост врача Белого дома с 2013 по 2018 годы, сообщил Free Bacon, что у Байдена, возможно, осталось совсем немного времени.

"Это не моя основная специализация, но я поговорил с несколькими урологами после этой новости, и общее мнение таково: ему осталось от 12 до 18 месяцев. Надеюсь, конечно, что дольше, и что лечение будет успешным, и он проживёт ещё много лет. Но стадия уже очень запущенная", - подчеркнул он

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Джексон также сообщил, что регулярно проверял Обаму и Трампа на рак простаты и подозревает, что диагноз Байдену поставили задолго до того, как объявили об этом публике. Он добавил, что в отличие от многих других видов рака, лечение рака простаты не обязательно сопровождается внешними признаками химиотерапии.

Это можно сделать амбулаторно: пациенты приходят, проводят пару часов в кабинете врача и в тот же день уходят домой.

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Ранее УНИАН сообщал, что недавно бывший президент США сам прокомментировал свой диагноз. "Рак касается каждого из нас. Как и многие из вас, мы с Джилл поняли, что самыми сильными мы становимся тогда, когда трудно. Спасибо, что помогаете нам любовью и поддержкой", - написал он.

Сын Трампа, в свою очередь, иронично "подколол" жену Байдена из-за его болезни. Он спросил, как она, будучи доктором, могла не заметить рак у мужа. Однако не учел того факта, что она является доктором педагогических наук.

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