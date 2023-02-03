И Украина, и Россия отказались от такого предложения, однако это разблокировало "танковую коалицию".

В середине января 2023 года президент США Джо Байден поручил директору ЦРУ Уильяму Бернсу проверить готовность Украины и России к переговорам. Бернс предложил закончить войну в обмен на украинские территории.

Как сообщили двое независимых собеседников во власти Германии швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, Бернс предложил Киеву "мир в обмен на землю", а Москве – "землю в обмен на мир". Речь шла якобы об около 20% территории Украины, что примерно совпадает с Донецкой и Луганской областями.

Отмечается, что в Киеве отказались от разделения украинской территории, а в Москве все еще имеют надежду выиграть войну в долгосрочной перспективе. Издание отмечает, что отказ от такого плана мог стать причиной принятия решений о предоставлении Украине западных танков.

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Журналисты пишут, что именно после этих поездок директора ЦРУ президент США решил уступить настоянию германского канцлера Олафа Шольца и принять решение о предоставлении Украине боевых танков Abrams. Именно это и разблокировало позицию Берлина по передаче Leopard 2 – как из запасов других государств, так и из собственных.

При этом, по данным NZZ, решение Байдена стало неожиданностью для Шольца. Поэтому его решение относительно танков Leopard 2 также могло быть спонтанным, а не продуманным, как это подала немецкая сторона.

Завершение войны в Украине: прогноз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты на сегодня находятся в специфической стадии, когда стратегически проигрыш России уже понятен. Однако тактически у них еще есть ресурс для попыток наступательных действий.

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что горячая фаза войны в Украине может закончиться уже к осени, если все обстоятельства сложатся наиболее удачным образом. По его мнению, ранее озвученные прогнозы, что ВСУ могут выйти на границы 1991 года к лету, сейчас уже не актуальны.

В то же время советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что не существует способа договориться с Россией о прекращении войны, и поэтому Украине надо выигрывать в этой войне.

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