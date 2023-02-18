Также он прокомментировал шанс использование РФ ядерного оружия.

Российский оппозиционер и экс-депутат Госдумы Марк Фейгин заявил, что президент РФ Владимир Путин надеется как-то дотянуть до ноября 2024 года, когда должны пройти американские выборы.

"Он будет лелеять надежду, что господин Трамп выиграет промежуточные выборы в Соединенных Штатах и придет, рано или поздно, на Капитолийский холм. По-моему, для этого нет вообще никаких оснований, но можно себя тешить этим? Да", - отметил Фейгин в видео.

В то же время он прокомментировал шанс использования РФ ядерного оружия. По мнению эксперта, Кремль начал волновать вопрос, что будет с Россией после этого.

"Что будет потом? Этот вопрос не снимаемый. Что останется от России? Что останется от Москвы и Путина?" - Объяснил Фейгин.

Путин теряет влияние - что говорят эксперты

По мнению британской разведки, Путину не удается отвлечь россиян от войны.

Бывший спичрайтер лидера россиян - политтехнолог Аббас Галлямов заявил, что уже в текущем году может начать воплощаться в жизнь один из сценариев, в результате которого Путин потеряет власть в России.

Также в ГУР сообщали, что близкие к Путину люди сотрудничают с украинской разведкой. В окружении российского президента есть немало людей, которые не поддерживают его политику в отношении Украины.

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