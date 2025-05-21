69-летняя Дилис Куинлан, работает в сфере здравоохранения, а ее муж Джим, 68 лет, - инженер в городском совете Ливерпуля.

Яркое римское изображение крылатой богини победы было обнаружено около Вала Адриана (Стена Адриана или Адрианов Вал) волонтерами, помогающими археологам на официальных раскопках.

Как пишет The Guardian, каменный рельеф был найден парой из Мерсисайда в Виндоланде, месте важного римского форта около Хексхэма, Нортумберленд.

69-летняя Дилис Куинлан, работает в сфере здравоохранения, а ее муж Джим, 68 лет, - инженер в городском совете Ливерпуля.

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Они уже 21 год работают в качестве волонтеров в Виндоланде, регулярно выезжая из своего дома недалеко от Ливерпуля, чтобы помогать археологам на месте. К своему восторгу, они заметили каменный рельеф среди обломков, которые они расчищали над пехотными казармами на месте.

Дилис сказала:

"Мы проводили большую часть нашего ежегодного отпуска в Виндоланде на протяжении многих лет. Как опытные копатели, это, без сомнения, самое замечательное, что мы когда-либо делали, и, что важно, это то, что мы делаем как пара. Это лучшая форма релаксации, о которой мы знаем. Мы хорошо едим, хорошо спим, мы в хорошей компании, и всегда есть чему поучиться. Чего еще можно желать?"

Доктор Эндрю Бирли, директор раскопок в Виндоланде, отметил, что для "волонтеров находить такие вещи просто замечательно, потому что они вкладывают столько труда и самоотверженности в это".

"Есть чувство ощутимого волнения, когда вы переворачиваете 2000-й кусок римского щебня и видите на другой стороне лицо богини, смотрящей прямо на вас. То, что вы там получаете, - это прямая связь. Это почти как будто вы прикасаетесь к прошлому, и все эти годы тают, что просто замечательно. Как археологи, как волонтеры, которые посвящают так много времени, мы делаем это ради таких моментов", - сказал он.

Роб Коллинз, профессор пограничной археологии в Университете Ньюкасла, определил фигуру как Победу, олицетворение победы в римской религии и мифологии, почитаемую во время войны и часто приписываемую успеху на поле боя.

Бирли сказал, что эти особые казармы в Виндоланде были построены в конце бурного времени для римлян в Британии, около 213 г. н. э., сразу после войн Севера.

Интересно, что 47-сантиметровая резьба символизировала окончание войн и была частью гораздо большего рельефа. Когда-то казармы были украшены большой декоративной аркой и воротами.

"Прекрасно вырезанная фигура наглядно напоминает нам, что римские форты были не просто утилитарными. Они обладали величием, и, конечно, символизм был важной частью культуры для солдат здесь почти 2000 лет назад", - отметил Бирли.

Добровольцы делают все - от регистрации места раскопок до физических раскопок. На вопрос, хотели бы они стать профессиональными археологами, Дилис ответила:

"Мы очень интересуемся историей, особенно греческой и римской… Но нет, мы довольны общественной работой, которую мы делаем. Археология для нас - действительно большое хобби. Мы чувствуем себя частью семьи Виндоланды, играя свою небольшую роль в пополнении базы знаний о жизни на границе, но, что самое важное, прежде всего, являясь частью чего-то большего, чем вы сами".

Интересно, что благотворительный фонд Виндоланды принимает волонтеров на свои раскопки с момента своего основания в 1970 году. Отец Бирли возглавлял команду, которая обнаружила таблички для письма Виндоланды в 1973 году. Рукописные деревянные записи содержали информацию из первых рук от людей, которые жили на этом месте 2000 лет назад. Каменный рельеф Победы будет выставлен на всеобщее обозрение в начале 2026 года в музее Виндоланда в рамках выставки недавних открытий.

Новости археологии

Гробница, обнаруженная в элитном некрополе в Помпеях, была идентифицирована как последнее пристанище древней жрицы, которая, возможно, служила богине плодородия Церере.

По словам археологов, это первая могила, когда-либо связанная с культом Цереры в обреченном городе, и женщина, чей прах там хранится, вероятно, занимала высокое социальное и политическое положение.

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