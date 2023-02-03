Белый дом и ЦРУ уверяют, что никаких переговоров с Москвой и Киевом по поводу "компромисса" никто не вел.

Власти США опровергли сообщения швейцарских СМИ о том, что Белый дом и ЦРУ предлагали Украине отказаться от части территорий в обмен на мир с Россией. Об этом пишет издание The Newsweek.

В комментарии журналистам заместитель представителя Совета национальной безопасности Белого дома Шон Девитт заявил, что утверждение, опубликованное швейцарской газетой Neue Zürcher Zeitung, является "неточным".

Неназванный представитель ЦРУ также заверил журналистов, что глава их ведомства Уильям Бернс не совершал тайную поездку в Москву в январе и не предлагал там мирный план по Украине. Сообщение швейцарской газеты спикер назвал "абсолютно ложным".

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Перспективы мирного соглашения по войне в Украине

По мнению президента Владимира Зеленского, война в Украине уже находится на той стадии, когда стратегическое поражение России стало очевидным. Он считает, что в таких условиях Украина должна продолжать укреплять свои позиции.

Канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что никаких переговоров с Россией за спиной у Украины не будет. По его словам, вывод войск РФ – необходимое условие для разблокирования переговорного процесса.

Между тем спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что Москва готова к переговорам, если Киев не будет выдвигать условия. При этом она обвинила США в "затягивании конфликта" и "продолжении агрессивной политики".

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