Считалось, что при нормальных условиях хранения топливо этих ракет будет стабильным более 160 лет, но сейчас речь идет о гораздо меньших сроках.

В 1957 году состоялся запуск первой в мире запуск межконтинентальной баллистической ракеты – советской Р-7, известной также как "Семерка". С годами МБР стали быстрее и точнее, но даже они имеют свой срок годности.

Подробнее об этом рассказывает ресурс Slash Gear. К примеру, американская ракета Minuteman II, разработанная в 1964 году, находится на вооружении в США еще с 1970 года. Изначально ее срок службы оценивался примерно в 10 лет, но из-за модернизации ожидается, что они будут доступны до 2030-х годов.

Но на самом деле межконтинентальные баллистические ракеты стареют гораздо быстрее, чем считалось ранее, утверждает группа ученых-ракетчиков из Китая. Обычно в таких ракетах используют твердое топливо. И хотя оно выглядит стабильным во время хранения, исследователи установили, что с годами оно претерпевает структурные изменения и становится значительно более хрупким.

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South China Morning Post со ссылкой на исследование акцентирует, что деградация твердого ракетного топлива может происходить всего за 30 лет. При этом ранее считалось, что при нормальных условиях хранения топливо будет стабильным более 160 лет.

"При деградации топливо теряет способность выдерживать давление, которое возникает во время запусков. Иными словами, риск выхода из строя во время зажигания или полета резко возрастает всего за 30 лет", – говорится в материале.

Именно это может быть причиной частых провальных тестовых запусков таких ракет в последние годы, предполагают авторы исследования. И действительно количество таких случаев было немалым. К примеру, в 2023 году американская Minuteman III самоуничтожилась после того, как имела проблемы в полете. Вскоре британская ракета Trident II потерпела неудачу при запуске с подводной лодки.

"Обе эти ракеты работают на твердом топливе. Хотя эти неудачи не идут ни в какое сравнение с худшими военными авариями с применением ядерного оружия в истории, они, безусловно, являются причиной для беспокойства для любой страны, которая полагается на твердотопливные ракеты", – констатирует Slash Gear.

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В начале мая 2025 года США испытали гиперзвуковую ракету Conventional Prompt Strike (CPS), использовав при этом новый метод запуска. Старт состоялся с Космической базы ВВС на мысе Канаверал, что в штате Флорида.

Тем временем Дональд Трамп официально объявил о выделении средств на начальные работы по созданию амбициозного проекта "Золотой купол". По словам американского лидера, эта система почти на 100% обезопасит Штаты от всех ракет, включая гиперзвуковые. По его оценкам, проект будет стоить около 175 миллиардов долларов.

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