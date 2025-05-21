Офис генпрокурора Украины открыл уже 75 уголовных производств по фактам расстрелов 268 украинских военнопленных российскими захватчиками.

Украина перехватила переговоры российских оккупантов, на которых четко прозвучал приказ "захватить командира и убить остальных". Это стало еще одним доказательством того, что командование РФ сознательно приказывает своим войскам казнить бойцов Силы обороны, которые сдаются в плен – такая тактика является жестким нарушением международного права.

Как пишет CNN, который получил запись от офицера украинской разведки, этот радиообмен оккупантов, похоже, совпадает по времени с отснятыми беспилотником кадрами казни украинских военных в Запорожской области в ноябре прошлого года. На видео было видно шестерых солдат, которые лежали на земле лицом вниз. По меньшей мере двух из них россияне застрелили в упор, одного отвели в сторону.

На перехваченной же разведкой записи слышно, как российский командир, имя и звание которого CNN не удалось установить, разговаривает с солдатами (позывной "Арта" и "Белый") на передовой. Командир шесть раз отдал приказы об убийствах.

Видео дня

"Спроси, кто командир. Кто командир? Спроси. Возьмите командира в плен, а всех остальных убейте", – заявил он, еще несколько раз повторив преступный приказ впоследствии.

Случаи казни украинских пленных расследует прокуратура. И чиновник, знакомый с ходом расследования, заявил, что полученные журналистами перехваты изучаются в рамках производства.

Судебный эксперт, который проанализировал аудиофайлы, подтвердил CNN, что они не были подвергнуты манипуляциям. Специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных казней, казней без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казней Моррис Тидбалл-Бинц, заявил, что инциденты с казнями украинских пленных являются серьезными нарушениями международного права. По его мнению, такое поведение могло быть санкционировано только высшей властью в России:

"Они не происходили бы в таком количестве и с такой частотой без приказов – или, по крайней мере, согласия – высшего военного командования, что в России означает президента".

Подлинность файлов признал и неназванный представитель западной разведки. По его словам, они "согласуются с ранее задокументированными жестокими казнями".

"Очевидно, что солдат получает приказ казнить украинских солдат, которые сдались в плен", – добавил он, отметив, что изучает похожие материалы из других дел, что лишь "усиливает доказательства директивы российского командования убивать украинских солдат, которые сдались или находятся в процессе сдачи в плен".

По состоянию на 5 мая Офис генпрокурора открыл 75 уголовных производств по фактам вероятных казней 268 украинских военнопленных российскими захватчиками. И количество таких случаев растет. Начальник управления по расследованию военных преступлений РФ Юрий Белоусов отметил, что увеличение количества казней пленных связано с "указаниями высшего руководства Российской Федерации, как политического, так и военного".

"Мы еще не видели письменных приказов, но у нас есть несколько примеров устных приказов", – пояснил он.

Украинские официальные лица утверждают, что казни украинских военных подпитываются культурной ненавистью россиян к украинцам. Однако они также имеют целью психологическое воздействие.

Казни украинских пленных армией РФ

Российские оккупационные войска системно нарушают международное право, расстреливая украинских воинов, которые при различных обстоятельствах попадают во вражеский плен. Такое обращение с военнопленными является тяжким военным преступлением.

Об одном из таких случаев рассказал недавно омбудсмен Дмитрий Лубинец. 3 мая этого года трое военнослужащих ВСУ выполняли боевое задание на позициях в Волновахском районе Донецкой области. Во время штурмовых действий оккупанты окружили наших защитников, заставили сложить оружие и сдаться в плен, после чего казнили.

В марте 2025 года россияне казнили группу украинских пленных, сообщал омбудсмен. На опубликованных кадрах было видно не менее 5 предположительно убитых защитников Украины.

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