Подразделение ГРУ 26165, также известное как APT28, ранее уже привлекалось к ответственности французскими властями.

Агентства по кибербезопасности из дюжины стран, включая США, Францию, Великобританию и Германию, сообщили о существовании хакерской кампании, приписываемой российской военной разведке (ГРУ), целью которой был срыв поставок помощи Украине. Об этом пишет Le Monde.

"Несколько спонсируемых российским государством киберпреступников расширили спектр киберопераций с целью шпионажа, уничтожения и оказания влияния, при этом подразделение [ГРУ] 26165 в основном занималось шпионажем", - говорится в их совместном заявлении.

Важно, что подразделение ГРУ 26165, также известное как APT28, ранее уже привлекалось к ответственности французскими властями в апреле.

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Нидерланды также обвининили российскую разведку в кибератаке "с целью сорвать помощь Украине".

"Российская военная разведка попыталась взломать Министерство обороны Нидерландов, другие министерства и компании в целях кибершпионажа", - написал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

По его словам, их цель - помешать военной поддержке Украины.

"Министерство обороны Нидерландов и агентства США раскрыли эту попытку и приняли соответствующие меры", - добавил Брекельманс, не вдаваясь в подробности.

Диверсионно-подрывная работа РФ в Европе

В Польше заявили, что страна столкнулась с беспрецедентной попыткой вмешательства России в президентские выборы. Такое заявление сделал министр по делам цифровых технологий Кшиштоф Гавковский.

Он отметил, что роль Польши в качестве центра помощи Украине сделала ее ключевой мишенью для российских диверсий, кибератак и дезинформации. По его словам, Варшава находится в состоянии повышенной готовности к вмешательству, особенно после того, как в Румынии в декабре отменили президентские выборы из-за российского вмешательства.

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