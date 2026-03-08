3 самых мощных истребителя мира, которые не являются американскими

Стоит отметить, что автор делал акцент на технических характеристиках самолетов, а не на боевой эффективности.

Вооруженные силы США располагают одними из самых мощных истребителей современности. Они обладают огромной тягой и легко развивают скорость, превышающую скорость звука.

К примеру, F-22 Raptor развивают тягу 70 000 фунтов (примерно 31,7 тонны, – УНИАН). В то же время F-15E Strike Eagle развивает тягу более 50 000 фунтов (около 22 тонн, – УНИАН). Ресурс Slash Gear рассказал о трех самых мощных истребителях мира, которые не являются американскими.

Стоит отметить, что акцент автор делал именно на технических характеристиках, а не на боевой эффективности.

Су-34, страна-агрессор Россия

Су-34 является крупнейшим представителем семейства "Сухой". Длина истребителя, который РФ, к слову, активно использует в войне против Украины, составляет более 23 метров. Максимальный взлетный вес самолета – 97 223 фунта (примерно 44 тонны, – УНИАН). Это более чем в два раза превышает взлетный вес F-16, отмечает автор.

"Поэтому для движения ему нужна большая мощность. Два турбореактивных двигателя Saturn обеспечивают тягу чуть менее 62 000 фунтов (примерно 28 тонн, – УНИАН). Эта мощность позволяет Су-34 достигать максимальной скорости 1180 миль в час (1900 км/ч, – УНИАН)", – говорится в материале.

Автор отмечает, что этот самолет лучше всего подходит для ударов по наземным целям. Однако он все еще оснащен 30-мм автоматической пушкой для противостояния с другими самолетами.

Chengdu J-20, Китай

На втором месте своего рейтинга автор материала поместил китайский стелс-истребитель Chengdu J-20. Он имеет дельтаобразное крыло, оснащен двумя турбореактивными двигателями WS-10B. С включенными форсажными камерами они способны развивать суммарную тягу 66 000 фунтов (почти 30 тонн, – УНИАН).

"Он предназначен для конкуренции с истребителями типа F-22 и F-35, учитывая его стелс-возможности. Его максимальная скорость составляет 2 Маха, что ставит его в один ряд с американскими и европейскими аналогами", – говорится в материале.

Сообщается, что J-20 является ракетным истребителем, который полагается на ракеты класса "воздух-воздух". Отказ от основной пушки кажется недостатком этого самолета, но такой компромисс помогает уменьшить вес и тепловую сигнатуру J-20.

По имеющейся информации, по состоянию на 2026 год истребитель J-20 не участвовал в воздушных боях.

Су-57, Россия

Еще один истребитель страны-агрессора в списке – это Су-57, который автор назвал российским аналогом F-22 и J-20. Этот самолет также применялся армией РФ в войне против Украины.

Ресурс пишет, что российский Су-57 выглядит как сочетание Су-27 и F-22 с собственным стилем. Этот самолет использует пару двигателей "Сатурн" с суммарной тягой 62 600 фунтов (примерно 28,4 тонны, – УНИАН). Он обеспечивает максимальную скорость 2 Маха.

По некоторым данным, Су-57 может выполнять маневр "Кобра". Что касается вооружения, то оно гораздо более традиционное:

"Самолет оснащен 30-мм автоматической пушкой для воздушных боев и способен нести ракеты "воздух-воздух", противокорабельные ракеты и лазерные управляемые бомбы", – говорится в материале.

Автор также подчеркнул, что за время войны РФ против Украины Су-57 становились объектами для ударов украинских Сил обороны – они были атакованы прямо на аэродромах.

"Российские ВВС колеблются по поводу полного развертывания стелс-истребителя, учитывая не только боевые возможности Украины, но и, по сообщениям, небольшое количество самолетов, находящихся на вооружении", – резюмирует издание.

