Истребители США были подняты по тревоге для перехвата самолетов России у Аляски, - Newsweek

Североамериканское командование аэрокосмической обороны задействовало масштабную авиагруппу для этой миссии.

Североамериканское командование аэрокосмической обороны (NORAD) подняло в воздух истребители в ответ на обнаружение российских военных самолетов вблизи Аляски. Два российских военных самолета Ту-142 (морской разведки и противолодочной обороны) были замечены в международном воздушном пространстве в зонах идентификации ПВО (ADIZ) Аляски и Канады, говорится в заявлении NORAD.

В ответ NORAD задействовало два истребителя F-35 ВВС США, два истребителя F-22, четыре заправщика KC-135, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 AWACS, два канадских истребителя CF-18 и один заправщик CC-150, пишет Newsweek.

Реакция на регулярную активность

В то же время, в NORAD заявили, что российские самолеты не входили в суверенное воздушное пространство США или Канады, и что "подобная российская активность в зонах ADIZ Аляски и Канады происходит регулярно и не рассматривается как угроза". Точное место инцидента не разглашается.

Зона идентификации ПВО (ADIZ) относится к международному воздушному пространству за пределами суверенных воздушных границ, которое, по определению NORAD, "требует своевременной идентификации всех воздушных судов в интересах национальной безопасности".

Ранее произошел ряд инцидентов, в ходе которых российские самолеты приближались к воздушному пространству стран НАТО, что приводило к росту напряженности между Москвой и альянсом.

19 февраля NORAD развернуло аналогичный контингент авиации для перехвата российских военных самолетов, в состав которого входили Ту-95, Су-35 и А-50, обнаруженные вблизи Аляски. Для выполнения миссии NORAD подняло два F-16, два F-35 и четыре KC-135.

В сентябре США также поднимали истребители для перехвата российских Ту-95 и Су-35 в зоне ADIZ Аляски, а месяцем ранее NORAD четыре раза за неделю перехватывало российский разведывательный самолет Ильюшин Ил-20.

Миссия и структура NORAD

В сентябре 2024 года NORAD опубликовало видео, на котором российский истребитель пролетает всего в нескольких метрах от самолета NORAD в зоне ADIZ Аляски.

Между тем, в июле 2024 года как российские, так и китайские бомбардировщики были перехвачены США после входа в зону ADIZ Аляски. Сообщалось, что это был первый случай, когда российские и китайские самолеты совместно вошли в это воздушное пространство.

NORAD было основано в 1957 году как совместная оперативная командная организация Канады и США для защиты воздушного пространства обеих стран. Командующим агентством является генерал ВВС США Грегори М. Гийо, который был совместно назначен президентом США и премьер-министром Канады.

NORAD использует многоуровневую сеть обороны, состоящую из спутников, наземных и воздушных радаров, а также истребителей для обнаружения и отслеживания воздушных судов. В своем заявлении агентство отметило, что остается "готовым применить ряд вариантов реагирования для защиты Северной Америки".

Ранее УНИАН сообщал, что в конце января истребители страны НАТО перехватили российские военные самолеты над Балтикой.

