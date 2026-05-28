Уже в этом столетии: крупный город в США стремительно уходит под воду

Исследователи призывают начать переселение жителей заранее, чтобы избежать "хаотичного отступления".

Американские ученые заявили, что Новый Орлеан может оказаться окруженным водой уже к концу этого века из-за стремительного повышения уровня моря и разрушения прибрежных болот.

Как пишет CNN, об этом говорится в новом анализе, опубликованном в журнале Nature Sustainability. Авторы исследования считают, что регион фактически "пересек точку невозврата", а власти должны уже сейчас готовить стратегии постепенного переселения населения.

Новый Орлеан считается одним из наиболее уязвимых городов мира к последствиям изменения климата. Значительная часть города расположена ниже уровня моря, а естественная защита в виде водно-болотных угодий стремительно исчезает из-за застройки, нефтяной инфраструктуры и системы дамб.

По оценкам исследователей, прибрежной части штата Луизиана грозит повышение уровня моря на 3–7 метров. Это может привести к потере около 75% остатков болотистых территорий, а береговая линия способна сместиться вглубь суши почти на 100 километров.

Авторы исследования подчеркивают, что переселение населения должно быть контролируемым и долгосрочным процессом. В противном случае, по их мнению, регион столкнется с хаотичным оттоком населения после новых масштабных штормов и наводнений.

Особую тревогу вызывает то, что город до сих пор не оправился от последствий урагана "Катрина", унесшего жизни почти 1400 человек. После катастрофы население города сократилось примерно на четверть.

По данным отдельного исследования, почти 99% жителей города находятся в зоне высокого риска затопления. Ученые предупреждают, что новый ураган масштаба "Катрины" может привести к катастрофическим последствиям практически для всего города.

Ученые также обращают внимание на социальные риски. Они опасаются, что без четкого плана больше всего пострадают бедные общины, у которых не будет ресурсов для переезда или адаптации.

В качестве примера контролируемого переселения авторы приводят Кируну – город, который постепенно переносят из-за угрозы разрушения грунтов в результате добычи руды. Там процесс переселения продолжается уже более 20 лет.

Впрочем, даже сторонники переселения признают, что для Нового Орлеана это будет означать не только инженерный, но и культурный вызов. Местные активисты опасаются потери исторических районов, социальных связей и культурного наследия города.

Проблема касается не только Луизианы. Повышение уровня моря угрожает десяткам крупных прибрежных городов мира – от Нью-Йорка и Лондона до Бангкока и Шанхая.

