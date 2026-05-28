Швеция готовит передачу Украине истребителей Gripen, - СМИ

По данным издания, Украина оплатит самолеты за счет кредита от Евросоюза.

Швеция готовит передачу истребителей Gripen JAS 39 C/D Украине, количество самолётов на данный момент неизвестно. Об этом сообщает издание Aftonbladet.

Премьер-министр страны Ульф Кристерссон на 28 мая созвал пресс-конференцию. По информации, предоставленной Aftonbladet, правительство передаст Украине в дар несколько истребителей Jas 39 C/D.

Важно, что одновременно начнутся переговоры о предстоящей продаже Украине дополнительных самолетов модели Jas 39E.

Вскоре премьер-министр Ульф Кристерссон посетит авиапарк Уппланда в Упсале. В связи с этим визитом состоится пресс-конференция, на которой будет представлена ​​новость, касающаяся международного сотрудничества в авиационной отрасли.

Чем харош Gripen

Для Португалии в течение очень долгого времени явным кандидатом на роль нового боевого самолета был F-35. Однако ситуация начала меняться в 2025 году, прежде всего из-за спорных действий администрации США и растущих опасений Европы по поводу чрезмерной зависимости от американского вооружения.

JAS-39 Gripen позиционируется как лучший истребитель для борьбы с Россией. Бывший пилот шведских вооруженных сил Юсси Халметоя заявил, что этот истребитель был задуман и построен с учетом сценария угрозы российского нападения на Европу.

