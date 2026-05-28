ССО тайно поразили российский корабль: эксперты объяснили, почему это не носитель 'Калибров'

Для нанесения удара были задействованы два беспилотника, вероятно FP-1 с управлением через спутниковую связь.

27 мая в честь своего десятилетия Силы специальных операций опубликовали видео с кадрами своих операций, собранными за эти годы.

Как пишет "Дифенс Экспресс", в этом видео, в частности, можно было заметить ранее не показанные кадры поражения российского корабля, который в сети ошибочно определили как малый ракетно-артиллерийский корабль проекта 21631 "Буян-М".

Там отметили, что этот "Буян-М" является носителем, в частности, крылатых ракет 3М14 "Калибр". Для поражения были задействованы два беспилотника, вероятно FP-1 с управлением через спутниковую связь. После попадания на борту начался серьезный пожар, а некоторые члены экипажа даже начали прыгать за борт, чтобы спастись от второго удара.

По их словам, если присмотреться к пораженному кораблю, становится понятно, что это не "Буян-М". При детальном осмотре можно увидеть отсутствие надстройки с пусковыми установками под 3М14 "Калибр", на месте которых установлены две зенитные установки АК-306.

Они утверждают, что на самом деле под удар попал малый артиллерийский корабль проекта 21630 "Буян", проект которого собственно и был модернизирован, в результате чего возник "Буян-М". Он имеет значительно более скромный набор вооружения на борту, представленный: 100-мм пушкой А-190, двумя шестиствольными 30-мм зенитными пушками АК-306, РСЗО "Град-М" и зенитно-ракетным комплексом 3М-47 "Гибка".

Интересно, что всего в составе ВМС РФ есть только три корабля проекта 21630 "Буян", а именно "Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала". Все они зачислены в Каспийский флот, поэтому, вероятно, пораженный корабль был одним из этих трех именно в Каспийском море. Эксперты пишут:

"Какой именно был поражен, пока неизвестно, и определить это невозможно. Поэтому остается только ждать фотографии пораженного "Буяна", который, вероятно, пойдет на крайне длительный и дорогостоящий ремонт после полученных повреждений".

По их мнению, вероятно, он был поражен совсем недавно, поскольку в последние месяцы наносятся активные удары беспилотниками по военным кораблям россиян в Каспийском море и других морях. Однако никаких сообщений от ССО или Генерального штаба ВСУ о поражении кораблей "Буян" не поступало.

Удары по российским кораблям

В ночь на 23 мая "Адмирал Эссен" и ракетный корабль проекта 1239 на воздушной подушке попали в зону поражения во время рейда СБС на порт "Новороссийск" и нефтебазу "Грушова балка".

