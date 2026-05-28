Реку в Бразилии блокируют гигантские водоросли: лодки не могут пройти, причалы разрушаются

Водная растительность покрывает значительную часть дна реки.

Часть реки Рио-Дурадос в городе Линс (Бразилия) покрыл густой зеленый слой водных растений. Этот участок, который обычно использовался для плавания на лодках и туризма, теперь превратился в медленно движущееся препятствие, пишет ECOnews.

Отмечается, что растительность заблокировала движение лодок, повредила деревянные причалы и вызвала беспокойство у жителей, для которых река является основным путем движения и местом отдыха.

Экологические агентства указывают на эвтрофикацию – процесс, при котором избыток питательных веществ в воде способствует размножению растений и водорослей быстрее, чем экосистема может с этим справиться. Это довольно большая проблема.

В издании отметили, что водная растительность покрывает значительную часть дна реки. По словам местных жителей, лодки и гидроциклы с трудом проходят, а туризм и досуг пострадали.

Более того, накопление растительности плотнее вблизи моста, соединяющего Линс и Сабино. Местные жители рассказали журналистам, что крупные растения с трудом проходят под сооружением, создавая естественную пробку на воде и толкая зеленую массу к прибрежным участкам.

Ученые заявляют, что эти растения известны как макрофиты. Этим термином обозначаются водные растения, достаточно крупные, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом.

Экологи предупреждают, что теплая погода и дождливые периоды могут усугубить ситуацию. На практике это означает, что те же условия, которые способствуют росту растений в саду, могут также способствовать их бурному разрастанию в водотоке.

В издании подчеркнули, что избавиться от этих растений не так и просто. Вырывание растений без планирования может создать новые проблемы.

Эксперты в разговоре с журналистами отметили, что технические команды по-прежнему должны определить доминирующие виды и выбрать метод, который не приведет к распространению фрагментов, не потревожит дикую природу и не перенесет ущерб вниз по течению. Быстрая очистка может выглядеть хорошо в течение нескольких дней, но если останутся корни, стебли или источники питательных веществ, зеленый покров может вернуться.

Европа массово сносит плотины, мосты и шлюзы на реках

Ранее The Guardian со ссылкой на ежегодный отчет Dam Removal Europe писало, что в странах Европы в 2025 году демонтировали более 600 дамб, шлюзов и других барьеров на реках. После этого удалось восстановить естественное течение более 3740 километров водных путей.

Больше всего барьеров в 2025 году убрали в Швеции – 173 сооружения. Далее идут Финляндия с 143 демонтажами и Испания, где снесли 109 объектов. В Великобритании демонтировали 35 барьеров.

