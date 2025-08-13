Британские чиновники сообщили лидерам ЕС, что публичные требования могут только раздражать Трампа и раскрыли более эффективный подход.

Британские официальные лица призвали лидеров Евроcоюза прекратить "бесполезные комментарии" по поводу предстоящих переговоров между президентом США Дональдом Трампом и российским диктаторов Владимиром Путиным.

Как пишет The Telegraph, чиновникам не нравятся публичные комментарии по поводу будущего Украины со стороны французского президента Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Фридриха Мерца и Каи Каллас, главного дипломата Евросоюза.

В Британии опасаются, что публичные требования к Трампу могут произвести обратный эффект и заставить его полностью исключить Европу из переговоров по Украине.

Видео дня

Источники издания сказали, что британский премьер-министр Кир Стармер не делал публичных комментариев по поводу этих переговоров, предпочитая влиять на них из-за кулис.

Издание отметило, что у британского премьера не призывали напрямую президента Украины Владимира Зеленского присутствовать на переговорах на Аляске, несмотря на то, что представители Евросоюза публично обращались с такой просьбой.

"Деятели Даунинг-стрит давно утверждали, что лучший способ повлиять на Трампа - это использовать доступ и влияние за закрытыми дверями, а не публично подталкивать его к занятию той или иной позиции", - написали журналисты.

Один британский чиновник сообщил изданию, что существуют опасения по поводу "бесполезных комментариев", которые лидеры Европы пускают в ход по поводу переговоров Трампа и Путина:

"В отличие от наших европейских коллег, мы публично не предъявляем требований американцам. Многие действия европейцев вызывают раздражение американцев, они будут раздражать Трампа, если начнут выдвигать требования и устанавливать "красные линии"".

Переговоры Трампа и Путина

Встреча политиков намечена на августа и пройдет на военной базе в Анкоридже.

9 августа стало известно, что Украина Европа выдвинули свой мирный план с "красными линиями". Цель Европы состояла в том, чтобы вместе с Украиной провести общую красную линию, которая должна применяться к любым возможным переговорам с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: