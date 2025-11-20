Власти Великобритании разделяют цель президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но есть один нюанс.
Как пишет Reuters, это заявление британского Министерства иностранных дел (МИД) появилось после сообщения о том, что Белый дом оказывает давление на Украину, чтобы та приняла разработанный США и Россией так называемый мирный план.
Напомним, этот план предполагает отказ Украины от Донбасса и сокращение ВСУ.
"Россия могла бы сделать это завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение", - заявил представитель МИД Великобритании.
Он добавил, что Лондон "разделяет стремление президента Трампа положить конец этой варварской войне".
"Мирный план" США и РФ по Украине
Вчера СМИ обнародовали данные о том, что США готовят мирный план об окончании войны в Украине и тайно консультируются по этому поподу с представителями Кремля. При этом украинские власти в разработке плана участия не принимают.
По данным СМИ, Вашингтон якобы уведомил украинских и европейских партнеров о разработке плана, но деталей не предоставлял еще.
А сегодня стало известно, что американский президент Дональд Трамп уже одорил этот план, который составлен на основе капитуляции Украины.