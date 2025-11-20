В британском МИДе намекнули, что усилия Трампа, это, конечно, хорошо, но РФ могла бы закончить войну хоть сейчас, просто выведя свои войска из Украины.

Власти Великобритании разделяют цель президента США Дональда Трампа по прекращению войны в Украине, но есть один нюанс.

Как пишет Reuters, это заявление британского Министерства иностранных дел (МИД) появилось после сообщения о том, что Белый дом оказывает давление на Украину, чтобы та приняла разработанный США и Россией так называемый мирный план.

Напомним, этот план предполагает отказ Украины от Донбасса и сокращение ВСУ.

"Россия могла бы сделать это завтра, выведя свои войска и прекратив незаконное вторжение", - заявил представитель МИД Великобритании.

Он добавил, что Лондон "разделяет стремление президента Трампа положить конец этой варварской войне".

"Мирный план" США и РФ по Украине

Вчера СМИ обнародовали данные о том, что США готовят мирный план об окончании войны в Украине и тайно консультируются по этому поподу с представителями Кремля. При этом украинские власти в разработке плана участия не принимают.

По данным СМИ, Вашингтон якобы уведомил украинских и европейских партнеров о разработке плана, но деталей не предоставлял еще.

А сегодня стало известно, что американский президент Дональд Трамп уже одорил этот план, который составлен на основе капитуляции Украины.

