Согласно новому так называемому мирному плану США, Россия получит контроль над Донбассом в обмен на арендную плату.

Украина будет вынуждена сдать подконтрольную часть Донбасса России в аренду. Такое предусматривает так называемый мирный план США, разработанный при участии россиян.

Согласно плану, Киев отдаст контроль над Донбассом, но сохранит за собой право собственности. Как сообщили The Telegraph источники, знакомые с условиями плана, РФ будет платить неназванную арендную плату за контроль над регионом.

"План из 28 пунктов был тщательно обсужден США и Россией в ходе недавних секретных переговоров, что вновь вызвало опасения, что Украина отстраняется от обсуждения своего будущего", - написало издание.

Что еще предусматривает "мирный план"

Помимо того, что Украина должна будет отдать свои земли, этот "мирный план" предусматривает сокращение ВСУ вдвое и запрет ей иметь ракеты большой дальности.

Оно также заблокирует размещение иностранных войск в Украине, прекратит военную помощь США и запретит посадку иностранных дипломатических самолетов в стране. Русский язык станет государственным, а Русская православная церковь получит официальный статус на оккупированных территориях.

Украине будет разрешено вести переговоры о гарантиях безопасности с правительствами США и Европы для поддержания возможного прекращения огня.

По словам источников, Белый дом потребовал от украинского президента Владимира Зеленского согласиться на эти условия.

Откуда взялась идея об аренде и как ее осуществить

Издание отметило, что предложение сдать Донбасс в аренду россиянам вполне вписывается в схему деловых сделок Трампа.

"Донбасс богат полезными ископаемыми. В обмен на территорию Москва должна будет выплатить земельный налог, чтобы компенсировать финансовые потери, понесенные Украиной в результате потери доступа к своим землям", - объяснило детали издание.

Конституция Украины обязывает выносить вопрос о передаче территории на референдум, который, скорее всего, провалится, а при соглашении об аренде этого можно избежать.

С чем связано увольнение Келлога

Издание акцентировало, что после того как стало известно о новом плане генерал-лейтенант Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине, объявил о своей отставке. Его близкий соратник сказа, что, по мнению Келлога, РФ водит за нос администрацию Трампа.

Европейские источники сообщили The Telegraph, что они были не в курсе деталей плана. Издание напомнило, что европейские чиновники в частном порядке часто критикуют Уиткоффа, поскольку считают, что он слишком легко поддается влиянию россиян.

По имеющимся данным, Катар и Турция участвуют в разработке нового мирного плана и поддерживают посреднические усилия США.

Тем временем ситуация на Донбассе

На линии фронта продолжаются ожесточенные бои в городе Покровск - важнейшем логистическом узле Украины.

"Ожидается, что Покровск, куда вошли до 500 военнослужащих, будет взят Россией, что станет самым значительным военным триумфом Москвы с момента взятия Бахмута в 2023 году", - отметило издание.

"Мирный план" по Украине США и РФ

Так называемый мирный план, разработанный США при активном участии РФ предусматривает ряд уступок, которые должна будет сделать Украина.

Великобритании уже отметила, что план бесполезен, поскольку если бы РФ хотела закончить войну против Украины, она бы это могла сделать уже завтра.

