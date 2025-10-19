В прошлом депутат уже предлагала отторгнуть от Украины часть ее территории.

Невъездная в Украину депутат Европарламента от Румынии Диана Шошоаке пригрозила "переломать ноги" президенту Украины Владимиру Зеленскому, если он попробует посетить румынский парламент. Такое заявление она сделала во время визита в Россию, где посетила заседание "Международной ассоциации "Друзья России".

Шошоаке опубликовала в своем Фейсбуке пресс-релиз, в котором рассказала об итогах посещения данного мероприятия. В частности приводятся некоторые цитаты из ее выступления.

"Если он осмелится прийти в мой парламент, я ему ноги переломаю! Пусть не смеет произносить речь в моем парламенте. Почему я говорю "мой парламент"? Потому что Конституция Румынии говорит, что мы, парламентарии, являемся представителями румынского народа, единственными, кто может представлять суверенитет румынского народа", - заявила Шошоаке, когда рассказывала о якобы притеснениях этнических румын в Украине.

В пресс-релизе также содержатся многочисленные нападки на украинское государство, которое якобы запрещает "более миллиону румын в Украине" разговаривать на румынском языке.

Кто такая Диана Шошоаке

Диана Шошоаке является представителем крайне-правого политического спектра. Политическую узнаваемость приобрела в период пандемии COVID-19, когда выступала против карантинных мер и стала одним из лидеров движения антипрививочников в Румынии.

В декабре 2020 года была избрана в Сенат Румынии по списку партии Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR). Но уже через два года стала лидером партии S.O.S. România, которая стоит на платформе правого популизма, евроскептицизма и национализма. В июле 2024 года стала депутатом Европарламента.

Шошоаке выступает против членства Румынии в Европейском Союзе и скептически относится к НАТО, считая эти организации ведущими Румынию к нежелательным конфликтам.

Она также заявляет об "исторических территориях", которые, по ее мнению, принадлежали Румынии и должны быть возвращены.

Относительно Украины позиция Дианы Шошоаке характеризуется как резко антиукраинская и пророссийская. В частности она заявляла, что государство Украина "искусственное", его границы — не признаны, а потому Румыния не должна поддерживать украинскую сторону в войне с Россией.

В 2023 году подала законодательную инициативу о денонсации соглашения между Румынией и Украиной (Договор о добрососедстве и сотрудничестве 1997 года) и об аннексии украинских территорий, которые она считает "исторически румынскими" (северная Буковина, Герца, Будак, остров Змеиный).

В марте 2025 года Служба безопасности Украины запретила ей въезд в Украину на три года из-за ее пророссийских высказываний и сомнений в украинском суверенитете.

