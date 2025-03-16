Это не первый странный шаг одиозной Шошоаке.

Известная своими одиозными заявлениями пророссийский румынский политик Диана Шошоаке написала письмо российскому диктатору Владимиру Путину. В нем она пожаловалась на недопуск к выборам президента и посягнула на территории Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда". Известно, что лидера партии S.O.S. România второй раз не допускают к президентским выборам. Связано это с ее антиконституционными заявлениями.

Сама же Шошоаке убеждена – дело не в этом. По ее мнению, всему виной ее призывы о налаживании "хороших отношений" с Россией. Политик говорит, что в Румынии царит "настоящая диктатура".

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К тому же, она посягнула на украинские территории:

"Мы имеем румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной из-за несправедливого пакта Риббентропа-Молотова, который был денонсирован, и именно поэтому мы имеем право защищать румын на тех территориях, которые мы хотим вернуть".

В этом контексте скандальный политик просит учесть это ее требование "в переговорах, которые происходят по миру в Украине".

Другие заявления Шошоаке

Несколько месяцев назад румынский политик Диана Шошоаке заявила, что в Украине якобы процветает "диксриминация" румынского меньшинства.

"Не знаю, известно ли вам, но румыны в Украине не имеют права говорить на румынском. У нас там более миллиона румын, с ними плохо обращаются, из 220 школ есть только 8 румыноязычных школ, где не разговаривают на румынском языке. Им запрещено говорить, молиться", – сказала она тогда.

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