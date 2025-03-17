Главе пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке запрещен въезд в нашу страну в течение 3 лет.

Служба безопасности на 3 года запретила въезд в Украину главе пророссийской румынской партии "SOS Румыния" Диане Йованович-Шошоаке, которая поддерживает войну России против Украины.

Как отмечают в украинской спецслужбе, депутатка пишет письма кремлевскому диктатору Владимиру Путину, в которых восхваляет полномасштабное вторжение РФ и призывает к захвату нашего государства.

В то же время Шошоаке ставит под сомнение национальный суверенитет и международно признанные границы Украины, в частности в ее западных и юго-западных регионах.

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Кроме того, она регулярно распространяет нарративы Кремля во время своих публичных выступлений на территории Румынии и других стран Евросоюза.

Диана Шошоаке - что известно о скандальном политике

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года румынский политик Диана Шошоаке заявила, что в Украине якобы процветает "диксриминация" румынского меньшинства.

На днях стало известно, что Шошоаке написала письмо российскому диктатору Путину, в котором пожаловалась на недопуск к выборам президента и посягнула "на румынские территории, незаконно удерживаемые Украиной из-за несправедливого пакта Риббентропа-Молотова".

Кроме того, скандального лидера партии во второй раз не допускают к президентским выборам. Связано это с ее антиконституционными заявлениями. Сама же Шошоаке убеждена - дело не в этом. По ее мнению, всему виной ее призывы о налаживании "хороших отношений" с Россией. Политик говорит, что в Румынии царит "настоящая диктатура".

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