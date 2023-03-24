Санкции на Шошоакэ предлагают наложить как на лицо, создающее угрозу национальной безопасности.

Министерство иностранных дел Украины инициирует наложение санкций в отношении румынскиой сенатора Диана Шошоаке как лицо, создающее угрозу национальной безопасности.

Спикер МИД Олег Николенко напомнил, что накануне сенатор парламента Румынии Диана Шошоакэ подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть Южного региона Украины.

"Таким шагом маргинальный политик пытается "восстановить культурную идентичность румынского населения". Классический пример из методички русского реваншизма. Мы решительно осуждаем попытку поставить под сомнение территориальную целостность Украины, подорвать дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоакэ как лицо, создающее угрозу национальной безопасности", - отметил он в Facebook.

Видео дня

Скандальное заявление румынского сенатора Дианы Шошоаке - что известно

20 марта в парламент поступил проект закона "Об изменении закона 129/1997 о ратификации Договора об отношениях добрососедства и сотрудничества между Румынией и Украиной".

Инициатором аннексии территорий Украины стала одиозная румынская сенатор Диана Шошоакэ, которая известна своими связями с Кремлем.

Документ предусматривает разрыв договор с Украиной в 2027 году "с соблюдением срока уведомления по крайней мере год до окончания срока действия", в результате чего "Румыния аннексирует исторические территории, которые ей принадлежали, соответственно, Северную Буковину, край Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный".

Вас также могут заинтересовать новости: